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Пока Рух и Ингулец спасались - Металлист 1925 выпрыгнул вверх. Украина футбольная

Первая лига
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Анонс сегодняшнего выпуска

Пока Рух и Ингулец спасались - Металлист 1925 выпрыгнул вверх. Украина футбольная
Новина українською

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".

Сегодня, 30 июня, в 19:20 в эфире разберут 6 матчей 21 тура, состоявшихся в понедельник. Расскажут о самом интересном в туре. Экспертом выступит заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

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В выпуске:

  • "Рух" спасся от поражения во втором тайме, "Ингулец" берет одно очко в меньшинстве
  • Уверенная победа "Агробизнеса", "Металлист 1925" поднимается на первое место
  • Топ-3 события сыгранных матчей 20 тура
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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Украина футбольная Металлист 1925 (Харьков)
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