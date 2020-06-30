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Пока Рух и Ингулец спасались - Металлист 1925 выпрыгнул вверх. Украина футбольная
Анонс сегодняшнего выпуска
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
Сегодня, 30 июня, в 19:20 в эфире разберут 6 матчей 21 тура, состоявшихся в понедельник. Расскажут о самом интересном в туре. Экспертом выступит заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- "Рух" спасся от поражения во втором тайме, "Ингулец" берет одно очко в меньшинстве
- Уверенная победа "Агробизнеса", "Металлист 1925" поднимается на первое место
- Топ-3 события сыгранных матчей 20 тура
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