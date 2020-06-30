Коуч Ингульца сообщил о коррективах в игре команды, которые внес закарпатский ливень

Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал в эфире телеканала Футбол выездную ничью с "Минаем" (1:1) в 21 туре Первой лиги.

- Конечно, мы рады тому, что вывозим с Миная очко. Хотя если говорить о самой игре, то нам не все удалось, особенно в первом тайме. Во втором удаление сыграло свою роль, но ребята молодцы, проявили характер и при тяжелой погоде не уступили в желании и добились результата. Потому очко на выезде с такой командой как "Минай" - это для нас действительно результат.

- У вас срабатывают замены. Они были вынужденными или запланированными?

- К сожалению, погода внесла коррективы. У нас был другой план на игру, но из-за ливня было тяжелое поле. В первом тайме мы не отходили от своего первоначального плана, а во втором усилили состав, выпустили быстрых игроков. Они вышли и сыграли так, как мы просили - агрессивно. Моментов мы создали немного, но реализация позволила нам взять очко.

- В составе "Ингульца" появился Оскар Мкомола, перспективный танзаниец. Оправдал ли он надежды в матче с "Минаем"?

- Мы выпускали его для усиления, мы знали его скорость и работу с мячом. Надеялись что он не испугается и как показало то недолгое время - он весьма полезно сыграл для команды. Был активен и участвовал в моменте, когда мы забивали гол.

- Ковалев, Павлов, Игнатьев в лазарете. Давно ли африканский легионер, а еще другие новички Сеница и Семенко занимаются с командой?

- Относительно Оскара - перед выездом в Минай, а Сеница и Семенко - за день до игры с "Горняк-Спорт", они еще не всех одноклубников знают по именам.

- С "Минаем" "Ингулец" три матча завершает со счетом 1:1.

- В таких матчах, когда есть равные соперники, играет роль и фортуна. Не бывает доминирования одной команды. Когда она ставит перед собой задачу, то они примерно равны по классу. Сегодня удача была на стороне обеих команд, ничья - закономерный счет. Может у "Миная" будет другое мнение, но двигаемся дальше, впереди еще 9 игр.