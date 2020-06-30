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Игрок Руха заметил основную причину, которая не позволила команде одолеть Николаев

Первая лига
(1 голосов)
Игрок Руха заметил основную причину, которая не позволила команде одолеть Николаев
Новина українською

Защитник львовского "Руха" Максим Белый подытожил поединок 21 тура Первой лиги с "Николаевом" (1:1).

В этой игре руховцы были фаворитами и боролись за победу, однако по ходу матча были вынуждены отыгрываться.

Причина? Погодные условия. Нам тяжело давалась скорость в условиях жары, а для того чтобы раскрыть эту массивную оборону, нужна как раз она.

Не скажу, что совсем трудно, мы готовились к игре, знали, что будет жара. Но как раз скорости не хватило, особенно в первом тайме.

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Еще одно - реализация в первом и втором таймах, много моментов было, но вратарь соперника выручал, не забили, а пропустили после ошибки. Ничего, Сашу все поддержали. Не выезде не бывает легких матчей. Николаев - молодцы, выжали максимум, с этим их и поздравляю.

Матчи Первой лиги интересны. Хочется больше футбола видеть, ибо в этот день и поле сухое, и жара - хочется видеть больше футбола.

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В статье: Максим Белый Первая лига МФК Николаев Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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Комментарии (1)
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Бандеровець) (Одесса)
30.06.2020 в 09:42
Меньше по ресторанам ходить надо! тогда футбол будите показывать
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