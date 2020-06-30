Игрок Руха заметил основную причину, которая не позволила команде одолеть Николаев

Защитник львовского "Руха" Максим Белый подытожил поединок 21 тура Первой лиги с "Николаевом" (1:1).

В этой игре руховцы были фаворитами и боролись за победу, однако по ходу матча были вынуждены отыгрываться.

Причина? Погодные условия. Нам тяжело давалась скорость в условиях жары, а для того чтобы раскрыть эту массивную оборону, нужна как раз она.

Не скажу, что совсем трудно, мы готовились к игре, знали, что будет жара. Но как раз скорости не хватило, особенно в первом тайме.