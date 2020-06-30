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Игрок Руха заметил основную причину, которая не позволила команде одолеть Николаев
Защитник львовского "Руха" Максим Белый подытожил поединок 21 тура Первой лиги с "Николаевом" (1:1).
В этой игре руховцы были фаворитами и боролись за победу, однако по ходу матча были вынуждены отыгрываться.
Причина? Погодные условия. Нам тяжело давалась скорость в условиях жары, а для того чтобы раскрыть эту массивную оборону, нужна как раз она.
Не скажу, что совсем трудно, мы готовились к игре, знали, что будет жара. Но как раз скорости не хватило, особенно в первом тайме.
Еще одно - реализация в первом и втором таймах, много моментов было, но вратарь соперника выручал, не забили, а пропустили после ошибки. Ничего, Сашу все поддержали. Не выезде не бывает легких матчей. Николаев - молодцы, выжали максимум, с этим их и поздравляю.
Матчи Первой лиги интересны. Хочется больше футбола видеть, ибо в этот день и поле сухое, и жара - хочется видеть больше футбола.