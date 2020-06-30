Василий Кобин сообщил о проблеме с травмами и форвардами Миная

Коуч "Миная" Василий Кобин прокомментировал телеканалу Футбол ничейный счет 1:1 в матче 21 тура Первой лиги с петровским "Ингульцом".

- Хорошая, классная игра была. Я результатом не доволен, потому что мы были лучше, должны были побеждать с хорошим для себя счетом. Но у некоторых игроков нет опыта и это сыграло определяющую роль.

- Вынужденная замена Глаголы - насколько серьезное у него повреждение?

- Есть травмы у Олега Голодюка и Александра Глаголы - у них повреждения задней поверхности бедра. Но подробнее буду знать позже.

- Команда будет вынуждена играть без острия в атаке, что с этим делать?

- Будем играть, будем менять тактику, я не вижу в этом проблем. На самом деле нет проблемы с созданием моментов - мы [с "Ингульцом"] 5-6 создали. Здесь проблема в психологии игроков, которые в тех моментах могли сыграть четче. И этих моментов хватило бы - игру можно было бы заканчивать.

- Есть давил результат на команду?

- Да, конечно. Но у некоторых игроков нет опыта таких поединков, потому что это уже не первый мы ведем в счете и пропускаем от соперника, который находится в меньшинстве. Нужно максимально концентрироваться на игре и демонстрировать свои лучшие качества. А "Ингулец" - команда, которая играет 3-4 года одним составом, у них опытные игроки. И это для нас стало большой проблемой.

- Вы попробовали в атаке Оринчака, Нуриева, Маика. Кто еще будет пробоваться на этой позиции?

- У нас есть Василий Пиняжко, Кныш может сыграть нападающим. Но нет нападающего таранного типа, который мог бы завершить атаку - это продемонстрировала игра с "Кременем". Мы много контролировали игру, делали много навесов и прострелов. Сейчас у нас играет Шпак, он молодой парень, ему 21 год и он не всегда правильно выбирает позицию. Я думаю, с играми к нему придет уверенность и мы начнем забивать.