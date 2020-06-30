Первая лига
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Прикарпатье - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва середняков в Первой лиге.
Возобновление сезона выдалось для команд диаметрально противоположным - если иванофранковцы были разгромлены в Николаеве и потеряли двух игроков из-за дисквалификаций, то "Черноморец" уничтожил претендента на выход в УПЛ в родных стенах.
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