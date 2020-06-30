Такой неудобный Сергей Ковалец для Франыка. Прикарпатье - Черноморец 0:1

Франковцы начали матч из нескольких стандартных положений, очевидно, подготовленных, ведь главная опасность у ворот "моряков" возникала именно от них. Наиболее опасным был момент, когда после выстрела со штрафного Романа Дитко мяч ударился о землю перед Алексеем Паламарчуком, а кипер растерялся и лишь отразил его перед собой. Правда, добивание со стороны "зеленых" не удалось.

К середине тайма "Черноморцу" удалось выровнять положение на поле, дважды опасно пробивал Артур Авагимян, однажды издалека, другой раз в падении между двумя защитниками. Оба раза уверенно сыграл кипер "команды родного края" Остап Вульчин.

Во втором тайме тренер "моряков" Сергей Ковалец заменил атакующую линию и один из игроков, вышедших на поле, Денис Янаков, буквально через минуту после выхода ворвался в свободную зону на левом фланге между защитниками "Прикарпатья". Атака "моряков" заиграла быстрее и моменты стали возникать один за другим. После одного из них из того же левого фланга Слинкин прострелил, а Штогрин эффектно переправил мяч в ворота.

После забитого гола игра стала немного живее: на дальний красивый выстрел Вацебы около "девятки" "Черноморец" ответил атакой по тому же левому флангу, где явно проигрывал борьбу "франковец" Николай Сикач: киперу Вульчину пришлось выходить на свидание с форвардом "Черноморца" и оставлять ворота пустыми. Но своей момент "моряки" не использовали.

К концу встречи у франковцев были две неплохие возможности для того, чтобы отквитать гол - однажды после прострела Андрея Хомы активный Роман Дитко не дотянулся до мяча, а в другой раз Василию Геныку помешал точно пробить партнер по команде.

Это поражение стало 6-е подряд для "Прикарпатье" в Первой лиге, также это 4-поражение от команд тренера Сергея Ковальца (до "Черноморца" он возглавлял "Оболонь-Бровар").

Первая лига, 21 тур

30.06.2020, 18:00

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух", без зрителей

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Черноморец" (Одесса) 0:1

Гол: Андрей Штогрин (60)

"Прикарпатье": Остап Вульчин, Николай Сикач, Иван Пастух, Роман Борисевич, Владимир Радульский (Святослав Лаврук, 46), Владислав Семотюк, Андрей Вацеба (Василий Генык, 69) - Иван Сондей (Юрий Шпирка, 60), Назарий Воробчак (Олег Павлюк, 66) - Василий Цюцюра (Андрей Хома, 55), Роман Дытко

"Черноморец": Алексей Паламарчук, Виктор Лиховидько, Станислав Микицей, Петр Долгов (Евгений Зубейко, 23), Андрей Слинкин, Вячеслав Велев, Владислав Клименко, Владислав Хамелюк (Константин Граматик, 83), Максим Брагару (Денис Янаков, 52), Артур Авагимян (Роман Яловенко, 58), Игорь Сикорский (Андрей Штогрин, 52)