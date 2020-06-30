Президенты Ингульца и Миная устроили "концерт" после матча своих команд

В понедельник, 29 июня, в закарпатском Минае состоялся матч Первой лиги 21-го тура между местной командой и "Ингульцом" из Петрово, что на Кировоградщине (1:1).

На игре побывали президенты обоих клубов - Александр Поворознюк и Валерий Пересоляк.

Очевидно, после матча состоялось большое застолье с участием обоих руководителей, потому что когда главный тренер "Миная" Василий Кобин давал интервью телеканалу Футбол, было хорошо слышно, как неподалеку в подтрибунном помещении происходит шумное празднование с пением.

Кобина спросили, кто это празднует, он ответил: "Насколько я знаю, там президенты... спели какую-то песню".