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Президенты Ингульца и Миная устроили "концерт" после матча своих команд

Первая лига
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Президенты Ингульца и Миная устроили "концерт" после матча своих команд
Новина українською

В понедельник, 29 июня, в закарпатском Минае состоялся матч Первой лиги 21-го тура между местной командой и "Ингульцом" из Петрово, что на Кировоградщине (1:1).

На игре побывали президенты обоих клубов - Александр Поворознюк и Валерий Пересоляк.

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Очевидно, после матча состоялось большое застолье с участием обоих руководителей, потому что когда главный тренер "Миная" Василий Кобин давал интервью телеканалу Футбол, было хорошо слышно, как неподалеку в подтрибунном помещении происходит шумное празднование с пением.

Кобина спросили, кто это празднует, он ответил: "Насколько я знаю, там президенты... спели какую-то песню".

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В статье: Василий Кобин Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк ФК Минай Минай Валерий Пересоляк
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