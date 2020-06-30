Первая лига
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В Ивано-Франковске нашли свой выход, чтобы помочь болельщикам увидеть футбол
Установят большой экран
Первый домашний поединок после рестарта Первой лиги "Прикарпатье" проведет сегодня, 30 июня. Соперником команды Владимира Ковалюка станет одесский "Черноморец".
Из-за решения Контрольно-дисциплинарного комитетк УАФ этот поединок пройдет без болельщиков.
Однако на площади у центрального входа на стадион "Рух" в Ивано-Франковске, где и состоится матч 21-го тура чемпионата, будет организована традиционная фан-зона.
Трансляция матча на большом экране начнется в 18:00 (вход - бесплатный).
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Источник:Телеграм-канал Прикарпаття
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