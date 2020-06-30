  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. В Ивано-Франковске нашли свой выход, чтобы помочь болельщикам увидеть футбол
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ивано-Франковске нашли свой выход, чтобы помочь болельщикам увидеть футбол

Первая лига
(1 голосов)

Установят большой экран

В Ивано-Франковске нашли свой выход, чтобы помочь болельщикам увидеть футбол
Новина українською

Первый домашний поединок после рестарта Первой лиги "Прикарпатье" проведет сегодня, 30 июня. Соперником команды Владимира Ковалюка станет одесский "Черноморец".

Из-за решения Контрольно-дисциплинарного комитетк УАФ этот поединок пройдет без болельщиков.

Читайте такжеАнонс 21-го тура Первой лиги, чего ждать - мнение авторов

Однако на площади у центрального входа на стадион "Рух" в Ивано-Франковске, где и состоится матч 21-го тура чемпионата, будет организована традиционная фан-зона.

Трансляция матча на большом экране начнется в 18:00 (вход - бесплатный).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ивано-Франковск Первая лига Черноморец (Одесса) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...