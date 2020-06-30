Провинциальное диско. Минай - Ингулец

Начну с того, что обижаться на "провинцию", было бы глупо. Ибо вся ПФЛ суть провинция уже по определению, точно так же как УПЛ является условной столицей украинского футбола. Это медицинский факт. И, чтобы болельщики других команд не чувствовали себя "колхозниками", напомню, что, на минуточку, сегодня в той же провинции обитает и тот же "Черноморец".

Хотя, конечно, буколические декорации обозреваемого матча подталкивали автора к другому заголовку: "Сельская жизнь". И это еще вам Минай, а вы стадион в Петрово видели? Ничего личного – только впечатления. Тем более что в Первой лиге, и в схожих условиях, когда-то играл наш "Днестр", а нынче – "Балканы". Короче говоря, провинция – она и в Украине провинция.

Еще раз: это не унижение, а констатация факта. Впечатление усиливалось при виде теснящихся стоя на ВИП-трибуне, в ожидании анонсированного президентом "Ингульца" банкета, улыбчивых дядек (маски? Не, не слышали!). А с другой стороны поляны - простых смертных, наблюдающих за игрой из-за ограды стадиона на фоне импровизированной автостоянки.

К слову, не пора ли действительно как-то легализовать болельщиков на стадионе? Тут они мокли под дождем за решеткой, в Одессе – ныкались в уютном "краманчике" на верхотуре с масками на шее, в других городах – оккупировали ближайшие пригорки, не считая арендованных кранов и балконов. Очевидно же, что карантин не работает. Так что это за понты для приезжих?

Нет, вы не подумайте, столь оригинальная картинка скорее развлекала, чем раздражала. А ведь нормальный человек и смотрит футбол ради развлечения. И даже ливень перед матчем и после перерыва, и, как следствие, забеги с мячом в лужах не испортили этого ощущения тихого семейного праздника. Я бы еще сопроводил его музыкой. "Провинциальное диско" ("Зодиак").

Игра была, как по мне, достаточно зрелищной, а особенно с учетом погоды. Скучать не давали, молодцы. Правда, большинство голевых моментов имели место после удаления Семенко – в последние полчаса.

Самый содержательный игровой отрезок случился в середине второго тайма. В течение каких-то пяти минут "Минай" мог забить свой второй мяч четырежды. А вместо этого, еще семь минут спустя, парадоксально пропустил. Не забиваешь ты…

И все. Отак минає слава мирська. От неоспоримого превосходства "Миная" не осталось и следа, и лужицы от летнего закарпатского ливня на добротном газоне. Если считать серьезным шансом отчаянный выстрел Кополовца незадолго до финального свистка, то это была единственная возможность вернуть себе "украденную" победу.

А ведь, по моему мнению и по совокупности моментов, хозяева поля могли бы рассчитывать даже на крупный счет. "Ингулец" же реализовал уникальнейший в этом поединке шанс, случившийся к тому же благодаря неудачным действиям оборонца на 73-й минуте, и банально отскочил.

Да, играли в меньшинстве. Скажу даже больше: на мой взгляд, удаление было необязательным. Пусть повод для второй желтой и был. В принципе, это же подтвердил и мой консультант в вопросах судейства. Да, боролись и искали, нашли и не сдавались. Но лично меня не оставляет ощущение несправедливости результата и фартовости "Ингульца".

Кстати, о везении. Удар Стасюка в перекладину ворот – первый же острый момент после удаления: это был потенциальный второй гол, и пишите письма мелким почерком… Четырежды выручал Шуст, дважды – при 0:1, и в последний раз, на 66-й минуте, это был самый крутой сэйв. Вот после него счет и сравнялся.

У проигравших ярче других запомнились Оринчак, Нуриев и Пиняшко. Именно в таком порядке. Жаль "Минай". Не болел ни за одну из команд, но в футбол куда больше играли хозяева поля.

Все мы восхищенно ахаем, глядя в таблицу Первой лиги. Оно и понятно: восьмое место от первого отделяют жалких четыре очка. На основании этого многие призывают срочно затащить в УПЛ как можно больше тутошних команд. А вы точно не путаете степень интриги с уровнем мастерства?

С тех пор как ПФЛ стали показывать по нормальному ТВ я обратил свой взор в ее сторону. Стало интересно, действительно ли так страшна Первая лига, как ее малюют, и что же, на самом деле, кроется за столь неслыханной конкуренцией?

Общие выводы делать было бы преждевременным. Пока смотрел только "Черноморец" с "Волынью" и "Минай" с "Ингульцом". Что бросилось в глаза?

Команда, идущая второй, которую победа выводила бы в лидеры, проигрывает с крупным счетом команде клуба, голосовавшего против продолжения сезона. При соотношении моментов 3:13, не в пользу фаворита.

Команда, возглавляющая таблицу, почти чудом спасает очко в игре с соперником, который тоже отнюдь не горел желанием доигрывать турнир. При пропорции 1:9.

Да, "Волынь" и "Ингулец" играли на выезде. Но если это – решающий фактор, то, извините, для уровня сельской дискотеки, но никак не городского клуба. Коронавирус? Мой приятель вовремя напомнил о проблемах индейцев, оставляющих шерифа бесстрастным. Но чтобы вас рвала в куски в своем первом официальном матче команда, полностью обновившая состав?

Два этих случая классически назовем совпадением. Но пока создается впечатление, что все это веселье в Первой лиге – следствие как раз невысокого уровня и нестабильности команд. И зарубились они на местечковом уровне. Даже тот же "Минай" не выглядел достаточно солидно, как для претендента на УПЛ. А то, что ярче всех их трех смотрелся проблемный "Черноморец" - вообще без комментариев.

Повторюсь, я говорю это лишь после двух увиденных матчей. Продолжение следует…