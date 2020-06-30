В Кремне возмутились судейству в матче с Авангардом

Сергей Свистун, главный тренер кременчугского "Кремня" подытожил матч 21 тура Первой лиги с "Авангардом" (0:1).

Сейчас такие игры после карантина ...За неделю до рестарта чемпионата мы создавали команду. Нету наигранных связей, необходимо усиление. Но я зашел к ребятам, поблагодарил их за самоотдачу. Бились! Было много ошибок, но все это поправимо. Нужно время, надо работать.

Пока играем за счет желания. Это понимала и команда-соперник. Мы пытались перекрыть их дальние передачи, подборы. Где-то удавалось - где-то нет.