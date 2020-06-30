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В Кремне возмутились судейству в матче с Авангардом

Первая лига
(2 голосов)

А еще команде тяжело играть на траве

В Кремне возмутились судейству в матче с Авангардом
Новина українською

Сергей Свистун, главный тренер кременчугского "Кремня" подытожил матч 21 тура Первой лиги с "Авангардом" (0:1).

Сейчас такие игры после карантина ...За неделю до рестарта чемпионата мы создавали команду. Нету наигранных связей, необходимо усиление. Но я зашел к ребятам, поблагодарил их за самоотдачу. Бились! Было много ошибок, но все это поправимо. Нужно время, надо работать.

Пока играем за счет желания. Это понимала и команда-соперник. Мы пытались перекрыть их дальние передачи, подборы. Где-то удавалось - где-то нет.

Отреагировал господин Свистун и на 3 пенальти в ворота его команды.

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Я не люблю жаловаться на судейство, но в этом матче оно мне очень-очень не понравилось. Ну нельзя в полумоментах сразу ставить 11-метровые!

Не хочу обвинять, но очень много было и срывов атаки в середине поля - мелкие нюансы, которые не позволяли использовать наши быстрые переходы из обороны в атаку. Это наше способность было перекрыто.

Кроме того, из-за травяного покрытия газона "Кремню" пришлось в первом тайме делать 3 замены.

Нам тяжело играть на траве после своего искусственного покрытия.

Задача "Кремня", по словам тренера, - закрепиться и остаться в Первой лиге

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Кремень (Кременчуг) Сергей Свистун пенальти судья
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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khatskevich_bog (Киев)
30.06.2020 в 14:55
нехай грають на коксі, якщо трава не влаштовує
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0
Mike50 (M)
30.06.2020 в 15:35
)))
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