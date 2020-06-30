Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Кремне возмутились судейству в матче с Авангардом
А еще команде тяжело играть на траве
Сергей Свистун, главный тренер кременчугского "Кремня" подытожил матч 21 тура Первой лиги с "Авангардом" (0:1).
Сейчас такие игры после карантина ...За неделю до рестарта чемпионата мы создавали команду. Нету наигранных связей, необходимо усиление. Но я зашел к ребятам, поблагодарил их за самоотдачу. Бились! Было много ошибок, но все это поправимо. Нужно время, надо работать.
Пока играем за счет желания. Это понимала и команда-соперник. Мы пытались перекрыть их дальние передачи, подборы. Где-то удавалось - где-то нет.
Отреагировал господин Свистун и на 3 пенальти в ворота его команды.
Я не люблю жаловаться на судейство, но в этом матче оно мне очень-очень не понравилось. Ну нельзя в полумоментах сразу ставить 11-метровые!
Не хочу обвинять, но очень много было и срывов атаки в середине поля - мелкие нюансы, которые не позволяли использовать наши быстрые переходы из обороны в атаку. Это наше способность было перекрыто.
Кроме того, из-за травяного покрытия газона "Кремню" пришлось в первом тайме делать 3 замены.
Нам тяжело играть на траве после своего искусственного покрытия.
Задача "Кремня", по словам тренера, - закрепиться и остаться в Первой лиге