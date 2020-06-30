Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье подписало Ивана Сондея
Опытный хавбек перешел из Николаева в Прикарпатье
"Прикарпатье" объявило о подписании контракта с опытным 26-летним полузащитником Иваном Сондеем.
Соглашение сторон рассчитано на 1 год.
Дебютировать за новую команду Сондей сможет уже сегодня в домашнем матче 21-го тура Первой лиги против "Черноморца".
Напомним, что последним клубом Сондея был "Николаев", за который хавбек провел 18 матчей и забил 2 гола.
Также ранее хавбек поиграл за дубли "Динамо" и "Днепра", а также "Нефтяник" и "Олимпик".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Офіційний сайт Прикарпаття
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...