Прикарпатье подписало Ивана Сондея

"Прикарпатье" объявило о подписании контракта с опытным 26-летним полузащитником Иваном Сондеем.

Соглашение сторон рассчитано на 1 год.

Дебютировать за новую команду Сондей сможет уже сегодня в домашнем матче 21-го тура Первой лиги против "Черноморца".

Напомним, что последним клубом Сондея был "Николаев", за который хавбек провел 18 матчей и забил 2 гола.

Также ранее хавбек поиграл за дубли "Динамо" и "Днепра", а также "Нефтяник" и "Олимпик".