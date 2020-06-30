Волынь - Оболонь-Бровар: смотреть онлайн, видеотрансляция

Обе команды идут среди лидеров, у них одинаковое количество очков (по 38) и ...они не слишком удачно провели предварительные поединки.

Особенно есть что доказывать "Волыни", которая полностью провалила предыдущую игру в 20 туре.

Победитель в этом матче превратит в трио дуэт лидеров Первой лиги - "Металлист 1925" и "Ингульца", у которых сейчас по 41 пункту.

Первая лига, 21 тур

"Волынь" (Луцк) - "Оболонь-Бровар" (Киев)

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