  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тлумак: Три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас уже лучше, иду на поправку
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тлумак: Три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас уже лучше, иду на поправку

Первая лига
(1 голосов)

Главный тренер Волыни рассказал о том, как у него протекает болезнь

Тлумак: Три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас уже лучше, иду на поправку
Новина українською

Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак, который недавно сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии.

"Я уже в четвертый раз сдал тест, жду его результаты. Признаюсь, три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас, слава богу, уже лучше, иду на поправку. Но по-прежнему нахожусь в самоизоляции.

Думаю, еще неделю точно не смогу принимать участие в тренировочном процессе команды", – отметил Тлумак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...