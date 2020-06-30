Тлумак: Три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас уже лучше, иду на поправку

Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак, который недавно сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии.

"Я уже в четвертый раз сдал тест, жду его результаты. Признаюсь, три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас, слава богу, уже лучше, иду на поправку. Но по-прежнему нахожусь в самоизоляции.

Думаю, еще неделю точно не смогу принимать участие в тренировочном процессе команды", – отметил Тлумак.