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Тлумак: Три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас уже лучше, иду на поправку
Главный тренер Волыни рассказал о том, как у него протекает болезнь
Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак, который недавно сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии.
"Я уже в четвертый раз сдал тест, жду его результаты. Признаюсь, три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас, слава богу, уже лучше, иду на поправку. Но по-прежнему нахожусь в самоизоляции.
Думаю, еще неделю точно не смогу принимать участие в тренировочном процессе команды", – отметил Тлумак.
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