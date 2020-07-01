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Ассистент Демченко выразил недовольство действиями игроков, несмотря на разгромную победу

Первая лига
(1 голосов)

А что было бы, если бы проиграли?

Ассистент Демченко выразил недовольство действиями игроков, несмотря на разгромную победу
Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Евгений Писоцкий, который из-за дисквалификации наставника Андрея Демченко выполняет его функции, поделился впечатлениями от победы на выезде в матче 21 тура с "Черкащиной" (4:1).

- Относительно игры. Отмечу два момента: итоговый счет и содержание игры. Первое - это положительный момент. Собственно, есть чему порадоваться. Второе - мы не имеем права так играть, надо гораздо лучше выглядеть. Есть над чем работать, футболисты должны понимать, что мы еще ничего не сделали.

Обыграли две команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Мы эту игру проанализируем и сделаем выводы. Есть некоторые нюансы, но почему именно они произошли, это уже командные дела.

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- Достаточно сдержанный комментарий. Вы уже знаете, что скажете игрокам через несколько дней, когда будете делать анализ этой игры и готовить подопечных к следующей?

- Мы особо ничего в раздевалке не говорили, тяжелая была игра. Нужно спокойно пересмотреть матч, проанализировать и понять, почему именно так случилось. Что не получалось и над чем надо работать. Все будет после дня отдыха. Сейчас команда едет домой, собираемся в среду и готовимся к следующему поединку.

- Было много цифр: сотая игра Романова, первый гол Банасевича, дубль Дерека, первый гол Цвиренко на выезде. Чем эта игра запомнится для вас лично?

- Это была дебютная игра Калита. Действительно, было много событий, это радует. Мы движемся в правильном направлении и будем прибавлять с каждой игрой!

- Болельщики требуют 3 стартовых побед. Но держите в голове матч с "Минаем"?

- Мы будем идти от игры к игре. Сейчас мысли только о "Горняк-Спорт", а только потом - о "Минае". Невозможно думать о "Минае", когда мы еще не сыграли с "Горняк-Спорт".

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В статье: Первая лига Андрей Демченко Евгений Писоцкий Металлист 1925 (Харьков) Черкащина (Черкассы)
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Источник:
Металіст 1925

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Комментарии (1)
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zago31
01.07.2020 в 10:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ffggpl (Харьков)
01.07.2020 в 08:34
Нашел место!!! Модеры куда вы смотрите!!!
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