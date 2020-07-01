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Ковалец нашел общий язык с игроками Черноморца благодаря сыну

Первая лига
(3 голосов)

Кирилла в Одессе помнят

Ковалец нашел общий язык с игроками Черноморца благодаря сыну
Новина українською

Наставник одесского "Черноморца" Сергей Ковалец прокомментировал выездную победу над "Прикарпатьем" в матче 21 тура Первой лиги и рассказал, как приживается в Одессе.

Говорили с руководством, что с "Прикарпатьем" будет тяжелее, чем с лидерами Первой лиги. У игроков соперника было большое желание победить. А Вова Ковалюк - хороший тренер. У нас же играло очень много молодых игроков, которые только начинают свой путь в футболе.

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Немало наших игроков еще не бывали в Западной Украине - за время поездки увидели много зелени, приветливых людей. А с "Прикарпатьем" хороший матч удался, приятно что в этом поединке мы победили.

Наставника Черноморца спросили, как его приняли в новой команде, ведь он возглавляет моряков несколько месяцев.

Сын Кирилл Ковалец играл в Одессе [в 2015-2018 годах], он дал мне легкую дорогу, оставил по себе хорошую атмосферу и мне было легко. Поэтому команда приняла, игроки стараются выполнять те задачи, которые я перед ними ставлю.

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В статье: Сергей Ковалец Кирилл Ковалец Черноморец (Одесса)
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Источник:
Прикарпаття

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Комментарии (1)
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Матч Футболович
01.07.2020 в 10:45
Серёжа Ковалец (тренер) - пересекался с ним на ЦСКА и по Оболони. Воспитанный, приятный человек, корректный, спокойный, человеческий подход в деталях и мелочах, приятно иметь с ним дело. Не удивлён что он нашёл общий язык в ЧО. В целом недооценённый тренер, мог бы легко работать с любой командой Высшей Лиги. Желаю ему удачи!!!
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zago31
01.07.2020 в 10:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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