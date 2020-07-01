Ковалец нашел общий язык с игроками Черноморца благодаря сыну

Наставник одесского "Черноморца" Сергей Ковалец прокомментировал выездную победу над "Прикарпатьем" в матче 21 тура Первой лиги и рассказал, как приживается в Одессе.

Говорили с руководством, что с "Прикарпатьем" будет тяжелее, чем с лидерами Первой лиги. У игроков соперника было большое желание победить. А Вова Ковалюк - хороший тренер. У нас же играло очень много молодых игроков, которые только начинают свой путь в футболе.

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Немало наших игроков еще не бывали в Западной Украине - за время поездки увидели много зелени, приветливых людей. А с "Прикарпатьем" хороший матч удался, приятно что в этом поединке мы победили.

Наставника Черноморца спросили, как его приняли в новой команде, ведь он возглавляет моряков несколько месяцев.