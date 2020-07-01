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Косевичу самому надо идти на поле. Тренер-эксперт высказался о пенальти-болезни Авангарда

Первая лига
(1 голосов)

Не реализовали 4 пенальти

Косевичу самому надо идти на поле. Тренер-эксперт высказался о пенальти-болезни Авангарда
Новина українською

В последних двух турах Первой лиги краматорский "Авангард" не сумел реализовать 4 из 5 назначеных арбитрами 11-метровых.

Эксперт "Украины футбольной" Анатолий Бузник высказался по этому поводу.

Наверное Александру Александровичу [Косевич - тренер "Авангарда"] надо выходить на поле самому и пытаться забивать пенальти.

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Все говорят, что дело в психологии, но никто не знает, что это такое. Психологически, когда счет 3:0, игрок выходит на 11-метровую отметку и расслаблен, может выполнять "паненку" Милевского, еще что-то там. В таких случаях все хотят бить пенальти.

А когда решающий пенальти, то случаются казусы. Если вратарь пропустит - вряд ли к нему будут какие-то претензии, совсем другое дело - к игроку.

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В статье: Авангард (Краматорск) Анатолий Бузник пенальти Александр Косенко
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Комментарии (2)
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hochu.piva (Краматорск)
01.07.2020 в 10:09
Косевич фамилия тренера
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+1
0
artas@ (Львів)
01.07.2020 в 10:30
правильно. Дякую
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0
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