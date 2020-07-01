Косевичу самому надо идти на поле. Тренер-эксперт высказался о пенальти-болезни Авангарда

В последних двух турах Первой лиги краматорский "Авангард" не сумел реализовать 4 из 5 назначеных арбитрами 11-метровых.

Эксперт "Украины футбольной" Анатолий Бузник высказался по этому поводу.

Все говорят, что дело в психологии, но никто не знает, что это такое. Психологически, когда счет 3:0, игрок выходит на 11-метровую отметку и расслаблен, может выполнять "паненку" Милевского, еще что-то там. В таких случаях все хотят бить пенальти.

А когда решающий пенальти, то случаются казусы. Если вратарь пропустит - вряд ли к нему будут какие-то претензии, совсем другое дело - к игроку.