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Косевичу самому надо идти на поле. Тренер-эксперт высказался о пенальти-болезни Авангарда
Не реализовали 4 пенальти
В последних двух турах Первой лиги краматорский "Авангард" не сумел реализовать 4 из 5 назначеных арбитрами 11-метровых.
Эксперт "Украины футбольной" Анатолий Бузник высказался по этому поводу.
Наверное Александру Александровичу [Косевич - тренер "Авангарда"] надо выходить на поле самому и пытаться забивать пенальти.
Все говорят, что дело в психологии, но никто не знает, что это такое. Психологически, когда счет 3:0, игрок выходит на 11-метровую отметку и расслаблен, может выполнять "паненку" Милевского, еще что-то там. В таких случаях все хотят бить пенальти.
А когда решающий пенальти, то случаются казусы. Если вратарь пропустит - вряд ли к нему будут какие-то претензии, совсем другое дело - к игроку.