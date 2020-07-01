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Прикарпатье - Черноморец 0:1. Обзор матча, видео гола

Первая лига
(2 голосов)

Слинкин отдает - Штогрин забивает

Прикарпатье - Черноморец 0:1. Обзор матча, видео гола
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После этого матча "Черноморец" на 10 месте в турнирной таблице увеличил отрыв от "Николаева" и продолжает догонять "Горняк-Спорт", от которого пока отстает на 2 пункта.

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"Прикарпатье" занимает 12-ю строчку, от зоны вылета (точнее переходных матчей) команду Владимира Ковалюка отделяет 9 очков.

30.06.2020, 18:00

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух", без зрителей

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Черноморец" (Одесса) 0: 1

Гол: Андрей Штогрин (60)

Видеообзор матча

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В статье: Андрей Слинкин Черноморец (Одесса) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Андрей Штогрин
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