Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье - Черноморец 0:1. Обзор матча, видео гола
Слинкин отдает - Штогрин забивает
После этого матча "Черноморец" на 10 месте в турнирной таблице увеличил отрыв от "Николаева" и продолжает догонять "Горняк-Спорт", от которого пока отстает на 2 пункта.
"Прикарпатье" занимает 12-ю строчку, от зоны вылета (точнее переходных матчей) команду Владимира Ковалюка отделяет 9 очков.
30.06.2020, 18:00
Город Ивано-Франковск, стадион "Рух", без зрителей
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Черноморец" (Одесса) 0: 1
Гол: Андрей Штогрин (60)
Видеообзор матча
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ютуб-канал Прикарпаття
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...