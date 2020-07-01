Коуч Прикарпатья назвал причину поражения от Черноморца

Владимир Ковалюк, главный тренер ивано-франковского "Прикарпатья" подвел итог поражения своей команды в 21 туре Первой лиги от "Черноморца" (0:1).

Матч получился боевым. Мы настраивались на "Черноморец", проанализировали их игру с "Волынью". Знали, что их сильные стороны - контратаки. Мы, по сути, справились с этой задачей. Но не дотерпели.

Акцентировали, чтобы фланги подключались, поскольку они играли в 5 защитников. Но наши футболисты проспали. Игра была до гола, они как раз и забили мяч, дотерпели и победили. У нас же были моменты, но не забили. Обидно такой матч проигрывать. Думаю, закономерной была бы ничья.