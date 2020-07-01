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Коуч Прикарпатья назвал причину поражения от Черноморца
Ничья была бы закономерным результатом?
Владимир Ковалюк, главный тренер ивано-франковского "Прикарпатья" подвел итог поражения своей команды в 21 туре Первой лиги от "Черноморца" (0:1).
Матч получился боевым. Мы настраивались на "Черноморец", проанализировали их игру с "Волынью". Знали, что их сильные стороны - контратаки. Мы, по сути, справились с этой задачей. Но не дотерпели.
Акцентировали, чтобы фланги подключались, поскольку они играли в 5 защитников. Но наши футболисты проспали. Игра была до гола, они как раз и забили мяч, дотерпели и победили. У нас же были моменты, но не забили. Обидно такой матч проигрывать. Думаю, закономерной была бы ничья.
Сообщил главный тренер и о проблемах с составом.
Два футболиста пропускали матч из-за дисквалификации, травмирован основной нападающий Барчук, основной центральный защитник Француз, вратарь Новак.
Очень много молодежи было на поле. Игра показала, что наша молодежь еще не готова. В Первой лиге нужно терпеть, доказывать. Не дотерпели. Но, думаю, в будущем они поймут, что попали в команду Первой лиги. Здесь надо терпеть, работать, бегать - тогда все будет хорошо.
Не хватило игрокам, видит тренер, и физической готовности.
В конце подсели. Но через игры наберем форму и через 1-2 матчи приведем свою готовность к порядку.