  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Коуч Прикарпатья назвал причину поражения от Черноморца
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч Прикарпатья назвал причину поражения от Черноморца

Первая лига
(1 голосов)

Ничья была бы закономерным результатом?

Коуч Прикарпатья назвал причину поражения от Черноморца
Новина українською

Владимир Ковалюк, главный тренер ивано-франковского "Прикарпатья" подвел итог поражения своей команды в 21 туре Первой лиги от "Черноморца" (0:1).

Матч получился боевым. Мы настраивались на "Черноморец", проанализировали их игру с "Волынью". Знали, что их сильные стороны - контратаки. Мы, по сути, справились с этой задачей. Но не дотерпели.

Акцентировали, чтобы фланги подключались, поскольку они играли в 5 защитников. Но наши футболисты проспали. Игра была до гола, они как раз и забили мяч, дотерпели и победили. У нас же были моменты, но не забили. Обидно такой матч проигрывать. Думаю, закономерной была бы ничья.

Сообщил главный тренер и о проблемах с составом.

Два футболиста пропускали матч из-за дисквалификации, травмирован основной нападающий Барчук, основной центральный защитник Француз, вратарь Новак.

Очень много молодежи было на поле. Игра показала, что наша молодежь еще не готова. В Первой лиге нужно терпеть, доказывать. Не дотерпели. Но, думаю, в будущем они поймут, что попали в команду Первой лиги. Здесь надо терпеть, работать, бегать - тогда все будет хорошо.

Не хватило игрокам, видит тренер, и физической готовности.

В конце подсели. Но через игры наберем форму и через 1-2 матчи приведем свою готовность к порядку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Черноморец (Одесса) Владимир Ковалюк МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Прикарпаття

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...