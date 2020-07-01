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Из-за COVID-19 Рух переехал из Львова

Первая лига
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Из стадиона СКИФ на стадион имени Маркевича

Из-за COVID-19 Рух переехал из Львова
Новина українською

Из-за сложной эпидемиологической ситуации с заболеванием COVID-19 во Львове местная команда "Рух", которая выступает в Первой лиге, покинула городской стадион СКИФ, где проводила домашние матчи до сих пор.

По крайней мере два ближайших поединка "Рух" проведет в городе Винники на стадионе имени Богдана Маркевича.

4 июля там состоится поединок 22 тура с запорожским "Металлургом", а 7-го - перенесенный матч 20-го тура с волочиским "Агробизнес".

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Власти города Винники уже гарантировала выполнение всех необходимых условий медицинского протокола.

Накануне мировой пандемия COVID-19 зацепил и "Рух" - в клубе положительные результаты тестов были в 4 человек, среди них у врача и игроков команды.

Из-за большого количества заражений COVID-19 свои домашние матчи вне Львова играют обе команды УПЛ: "Карпаты" - в Луцке, а ФК "Львов" - в Тернополе.

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В статье: Первая лига Рух (Львов) стадион СКИФ Львов Львов Винники
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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