Тренер Волыни: После таких игр волосы встают дыбом

Тренер-ассистент "Волыни" Руслан Мостовой прокомментировал домашнюю победу своей команды в 21 туре Первой лиги в игре с "Оболонь Бровар" (1:0).

Обычно после такого выезда [поражение от "Черноморца" в 20 туре] сложно настраивать игроков на следующий поединок. У нас все иначе.

Такая игра без зрителей [из-за карантина] не нравится ни болельщикам "Оболонь-Бровар", ни "Волыни". Это однозначно. Она некачественная. Но она направлена ​​на результат. Мы хотели сработать именно на результат. Это была установка от главного тренера. Мы пытались ее придерживаться.

Удалось? Считаю, что в большей степени так. В "Оболонь Бровар" серьезных моментов не было. У нас были, на удивление, даже быстрые атаки, которые мы могли бы использовать более рационально. Нас ждут тяжелые игры, потому что, как видим по этому чемпионату, все команды одинаковые, даже аутсайдер способен обыграть лидера.