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ПФЛ назвала лучшего тренера 21-го тура Первой лиги

Первая лига
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Им стал наставник Металлиста 1925 Андрей Демченко

ПФЛ назвала лучшего тренера 21-го тура Первой лиги
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура в украинской Первой лиге назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 21-го тура в Первой лиге назван наставник "Металлиста 1925" Андрей Демченко, подопечные которого разгромили "Черкащину" (4:1) и вошли в тройку лидеров.

Средний балл тренера "Металлиста 1925" - 4,6 из 5 возможных.

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В статье: Андрей Демченко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ПФЛ

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