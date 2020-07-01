Первая лига
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ПФЛ назвала лучшего тренера 21-го тура Первой лиги
Им стал наставник Металлиста 1925 Андрей Демченко
Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура в украинской Первой лиге назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 21-го тура в Первой лиге назван наставник "Металлиста 1925" Андрей Демченко, подопечные которого разгромили "Черкащину" (4:1) и вошли в тройку лидеров.
Средний балл тренера "Металлиста 1925" - 4,6 из 5 возможных.
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Источник:ПФЛ
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