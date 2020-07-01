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Батальский продлил контракт с Оболонью-Бровар

Первая лига
(1 голосов)

Форвард остается пивоваром еще на год

Батальский продлил контракт с Оболонью-Бровар
Новина українською

"Оболонь-Бровар" продлила контракт с форвардом Александром Батальским.

Новое соглашения рассчитано до конца следующего сезона.

Напомним, что Батальский пополнил ряды "пивоваров" прошлым летом и сыграл 19 матчей в чемпионате, в которых отметился 7 забитыми мячами.

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В статье: Александр Батальский Оболонь-Бровар
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