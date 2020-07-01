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Батальский продлил контракт с Оболонью-Бровар
Форвард остается пивоваром еще на год
"Оболонь-Бровар" продлила контракт с форвардом Александром Батальским.
Новое соглашения рассчитано до конца следующего сезона.
Напомним, что Батальский пополнил ряды "пивоваров" прошлым летом и сыграл 19 матчей в чемпионате, в которых отметился 7 забитыми мячами.
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Источник:ФК Оболонь-Бровар
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