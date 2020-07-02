  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Наставник Прикарпатья рассказал о новичках команды
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Прикарпатья рассказал о новичках команды

Первая лига
(1 голосов)

Закрыли проблемные зоны

Наставник Прикарпатья рассказал о новичках команды
Новина українською

Главный тренер ивано-франковского "Прикарпатья" Владимир Ковалюк ответил на вопрос о появлении двух новичков в составе "Команды родного края".

Накануне состав "темно-зеленых" пополнили Святослав Лаврук и Иван Сондей.

Читайте такжеПрикарпатье - Черноморец 0:1. Обзор матча, видео гола

Инициатива была моя. Я видел проблемы слева в защите, там есть только Сикач и молодой Васильев. Мы пригласили Лаврука, поскольку он играл в "Калуше" во Второй лиге.

Иван Сондей? Мы его звали ранее, в начале сезона, но тогда не удалось. Теперь подписали контракт на год.

Коуч также отметил, что у обоих игроков сейчас плохая физическая форма.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Иван Сондей Владимир Ковалюк МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Прикарпаття

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...