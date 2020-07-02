Наставник Прикарпатья рассказал о новичках команды

Главный тренер ивано-франковского "Прикарпатья" Владимир Ковалюк ответил на вопрос о появлении двух новичков в составе "Команды родного края".

Накануне состав "темно-зеленых" пополнили Святослав Лаврук и Иван Сондей.

Инициатива была моя. Я видел проблемы слева в защите, там есть только Сикач и молодой Васильев. Мы пригласили Лаврука, поскольку он играл в "Калуше" во Второй лиге.

Иван Сондей? Мы его звали ранее, в начале сезона, но тогда не удалось. Теперь подписали контракт на год.