Казаки едят суши? Рух показал запорожцев во Львове

Львовский "Рух" запустил промо-ролик накануне матча 22 тура Первой лиги с запорожским "Металлургом".

Главную роль "казака" сыграл Тарас Гордиенко, который долгое время работал техническим директором другого львовского клуба - "Карпат", а с недавних пор занимает ту же должность в "Рухе".

Напомним, что матч "Рух" - МФК "Металлург" состоится в субботу, 4 июля в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича. Начало матча без зрителей - в 18:00.