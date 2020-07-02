  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Казаки едят суши? Рух показал запорожцев во Львове
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Казаки едят суши? Рух показал запорожцев во Львове

Первая лига
(1 голосов)

Накануне поединка

Казаки едят суши? Рух показал запорожцев во Львове
Новина українською

Львовский "Рух" запустил промо-ролик накануне матча 22 тура Первой лиги с запорожским "Металлургом".

Главную роль "казака" сыграл Тарас Гордиенко, который долгое время работал техническим директором другого львовского клуба - "Карпат", а с недавних пор занимает ту же должность в "Рухе".

Читайте такжеИз-за COVID-19 Рух переехал из Львова

Напомним, что матч "Рух" - МФК "Металлург" состоится в субботу, 4 июля в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича. Начало матча без зрителей - в 18:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) ГФК Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ютуб-канал Руху

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...