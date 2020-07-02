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Казаки едят суши? Рух показал запорожцев во Львове
Накануне поединка
Львовский "Рух" запустил промо-ролик накануне матча 22 тура Первой лиги с запорожским "Металлургом".
Главную роль "казака" сыграл Тарас Гордиенко, который долгое время работал техническим директором другого львовского клуба - "Карпат", а с недавних пор занимает ту же должность в "Рухе".
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Напомним, что матч "Рух" - МФК "Металлург" состоится в субботу, 4 июля в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича. Начало матча без зрителей - в 18:00.
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Источник:Ютуб-канал Руху
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