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Рух заплатил полмиллиона гривен штрафа за оскорбления Козловским судьи

Первая лига
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История тянется еще с октября прошлого года

Рух заплатил полмиллиона гривен штрафа за оскорбления Козловским судьи
Новина українською

Львовский "Рух" заплатил штраф в размере 500 тысяч гривен за оскорбление президентом клуба Григорием Козловским арбитра Дмитрия Кривушкина.

Случилось это еще в октябре прошлого года после кубкового матча с "Мариуполем" (0:1). Козловский, не стесняясь в выражениях, обматерил судью, обозвав того "п#####сом", при этом заявив, что теперь то он понимает, что такое "донецкое судейство".

Интересно, что при этом "Рух" до сих пор не заплатил штраф в размере 225 000 гривен за неиспользование официального мяча ПФЛ, пока это за него не сделали "Карпаты".

Таким образом, "зелено-белые" своеобразно ответили на предложение "Руха" оказать "Карпатам" финансовую помощь.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Sport Arena

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