Мишуренко: Ингулец - как вино, с каждым годом становится лучше

Герой июня в Первой лиге Александр Мішуренко поделился своими впечатлениями от игры с “Минаем”, рассказал о поддержании формы в период карантина, а также отметил важность каждого забитого мяча в концовке чемпионата.

- Хочется поблагодарить всех, кто меня признал лучшим игроком месяца. Конечно, очень приятно победить в этой номинации после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Это не первое мое признание, но оно дорогого стоит. Двигаемся дальше, ведь сами творим свою историю. Надеюсь, что буду добиваться еще больших высот вместе со своей командой.

- Не расстроены, что в обоих матчах приходилось начинать со скамейки запасных?

- Нужно уметь выйти на замену и проявить себя за короткий промежуток времени. Не каждый может влиться в игру и помочь команде достичь результата. Тренерский штаб выбирает состав на игру, мне просто надо выходить и стараться приносить пользу коллективу. Замечательно, что в этих двух матчах смог принести “Ингульцу” важные зачетные пункты.

- Как удавалось поддерживать спортивную форму в период карантина? Изменился ли ваш рацион питания, режим дня?

- Во время вынужденной паузы мне не дали расслабиться ребенок и домашние любимцы. Нужно было каждому уделить внимание, погулять. Каждый день просыпался рано, поэтому с режимом не было проблем. Вообще, мы профессиональные футболисты и должны держать себя в форме.

Тренерский штаб составил программу для тренировок, игроки занимались и снимали все на телефон. Через сеть Zoom выходили всей командой на связь и проводили тренировки. Одновременно 30 футболистов общались и таким образом поддерживали форму.

- После возобновления чемпионата в среднем вам нужно 32 минуты, чтобы огорчить вратаря соперника. В чем секрет увеличения вашей скорострельности, если сравнивать с показателями осенней части сезона?

- Я когда увидел эти цифры, то слегка улыбнулся. Когда работал в такси, у меня был позывной “32-й”. Посмеялись вместе с ребятами. Если серьезно, то это просто совпадение, что забивал именно с таким временным промежутком. Специально этого точно не планировал. Замечательно, что мои забитые мячи принесли пользу команде.

- В домашнем матче с “Горняком-Спорт” вы забили победный мяч в конце встречи после углового в исполнении Щедрого. Много времени на тренировках уделяете стандартным положениям?

- Во время тренировок тренерский штаб распределяет нас по группам и мы отрабатываем стандартные положения, как при защите, так и в нападении. Много времени уделяем выполнению угловых, штрафных. Стараемся довести этот игровой компонент до автоматизма. Не могу сказать, что это наигранная комбинация, просто почувствовал, что надо оказаться в том месте. Наверное, сработало голевое чутье.

- В игре с “Минаем” вы вышли на замену на 79-й минуте забили спасительный для команды мяч, подставив ногу на дальней штанге после силового прострела Квасного. Сыграли как настоящий бомбардир?

- Почувствовал, что в том эпизоде должен замыкать дальнюю штангу. К тому же, Сергей Лавриненко требует от нападающих находиться ближе к воротам. Такой передачей от Квасного грех было не воспользоваться, ведь защитник "Миная" в том эпизоде до мяча не дотянулся. Важно, что доиграл момент до конца и забил очень важный мяч. Думаю, что этот зачетный пункт поможет нам достичь желаемого результата в конце чемпионата.

- Насколько сложно команде было переломить ход встречи против “Миная”, играя в меньшинстве на таком сложном газоне? Можно сказать, что такими двумя матчами у команды формируется характер чемпионов?

- Главный тренер сказал нам, что после пропущенного мяча и удаления мы стали играть в свой футбол. Не понимаю, почему в первом тайме не смогли проявить свои лучшие качества. Хорошо, что в перерыве тренерский штаб внес правильные коррективы и смогли вернуться в игру и получили положительный результат.

Понимали, что "Минай" - это хорошая команда и нам будет не просто, особенно на выезде. Не обращали внимание на неудачную игру подопечных Кобина против “Кремня”. Сложные погодные условия также повлияли на ход матча. Важно, что в очередном матче удалось проявить свой чемпионский характер. Такие игры еще больше объединяют коллектив. “Ингулец” никогда не сдается и всегда играет до конца. Все работаем на результат, от которого будем чувствовать гордость.

- Вы играете за “Ингулец” еще с любительских времен. Чувствуете, что в этом сезоне команда по уровню игры, кадровому потенциалу наиболее близка к повышению в классе?

- Считаю, что наша команда с каждым годом прогрессирует. Не могу сказать, что в каком-то конкретном сезоне были на пике своей формы. “Ингулец” - как вино, с каждым годом становится лучше. Думаю, что лучшие результаты команды еще впереди.

Сейчас у нас непростая кадровая ситуация, тренерам приходится в стартовый состав сразу ставить новичков. Важно, что Сергей Лавриненко с этим справляется. Он во время недельного микроцикла доносит свое видение в команду, вносит коррективы во время тренировочного процесса. Тренер всегда может подойти к футболисту и сказать, что он него требует в конкретном матче. Игрок, который выходит на поле, понимает, что ему нужно делать на поле в конкретной игровой ситуации.

- Можно сказать, что вы своей игрой выжили из состава лучшего бомбардира команды Александра Акименко?

- Акименко для меня всегда был и будет профессионалом. Уважаю его как игрока и как человека. К сожалению, у Александра был период постоянных травм и он от них вовремя не смог восстановиться. Во время чемпионата уже сложно набрать свою оптимальную форму, полноценно восстановиться. Думаю , что в будущем он еще станет лучшим бомбардиром Первой лиги, главное чтобы не мешали травмы.

- У команды довольно непростой календарь на последнюю часть сезона. Согласитесь с тем, что, учитывая уровень команд нынешнего чемпионата, матчи с середняками могут быть более трудными чем противостояния с главными конкурентами за повышение в классе?

- Сергей Лавриненко всегда говорит, что необходимо с максимальным настроем подходить к любому сопернику, несмотря на место в турнирной таблице. Сейчас нет проходных соперников. Надо выходить и побеждать в каждом матче, чтобы потом не сожалеть из-за потерянных зачетных пунктов в матчах, где должны достигать максимального результата.

На финишной прямой Первой лиги важен каждый забитый мяч, ведь при такой плотности в турнирной таблице это может сыграть ключевую роль. Надо стараться не только выигрывать, но и забивать как можно больше. Последние туры будут наиболее непростыми и в этих матчах ошибок не простят. Думаю, что нам удастся достичь своей цели, и “Ингулец” в следующем сезоне будет играть в Favbet лиге.