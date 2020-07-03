Игра Рух - Металлург перенесена на неопределенный срок

"Металлург" проинформировал, что у игроков команды выявлено подозрение на СOVID-19.

Известие о положительных результатах на коронавирус соперник "Руха" получил уже по приезде во Львов. Запорожцы мгновенно сообщили об этом дирекцию ПФЛ и руководство львовского клуба, обратившись с просьбой перенести субботнюю встречу.

В свою очередь, "желто-черные" проинформировали президента ПФЛ Сергея Макарова и руководство МФК "Металлург" о своем согласии на перенос календарного матча 22-го тура. Следовательно, поединок "Рух" - "Металлург", запланированный на субботу, 4 июля, перенесен на неопределенный срок.