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Игра Рух - Металлург перенесена на неопределенный срок

Первая лига
(2 голосов)

У нескольких игроков команды из Запорожья обнаружен коронавирус

Игра Рух - Металлург перенесена на неопределенный срок
Новина українською

"Металлург" проинформировал, что у игроков команды выявлено подозрение на СOVID-19.

Известие о положительных результатах на коронавирус соперник "Руха" получил уже по приезде во Львов. Запорожцы мгновенно сообщили об этом дирекцию ПФЛ и руководство львовского клуба, обратившись с просьбой перенести субботнюю встречу.

В свою очередь, "желто-черные" проинформировали президента ПФЛ Сергея Макарова и руководство МФК "Металлург" о своем согласии на перенос календарного матча 22-го тура. Следовательно, поединок "Рух" - "Металлург", запланированный на субботу, 4 июля, перенесен на неопределенный срок.

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В статье: Металлург (Запорожье) Рух (Львов)
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Источник:
fcrukh
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Комментарии (1)
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Odindoma (Dm.roslo)
03.07.2020 в 15:37
Матч Движение - Металлург, это сильно.
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