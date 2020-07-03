Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Волыни вылечился от коронавируса
У Андрея Тлумака и Андрея Сапуги все в порядке
Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак, который недавно заразился коронавирусом, и в последнее время находился на самоизоляции, победил болезнь.
Все в порядке со здоровьем и у ассистента Тлумака – Андрея Сапуги.
Оба специалиста сдали негативные тесты и уже приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей.
Впрочем, по рекомендации медиков, на ближайший поединок "Волыни" - выездной матч против "Кремня" - оба тренера в целях профилактики не поедут.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:sport.ua
Новости по теме
- 23:56 Украинские Тлумак: Три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас уже лучше, иду на поправку
- 23:29 Украинские ТК Футбол: Тлумак отсутствовал на матче с Черноморцем. У тренера Волыни подозрение на COVID-19
- 22:57 Украинские Тлумак: Клубы Первой лиги сталкивают лбами. Волынь не хочет ругаться
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...