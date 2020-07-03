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Главный тренер Волыни вылечился от коронавируса

Первая лига
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У Андрея Тлумака и Андрея Сапуги все в порядке

Главный тренер Волыни вылечился от коронавируса
Новина українською

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак, который недавно заразился коронавирусом, и в последнее время находился на самоизоляции, победил болезнь.

Все в порядке со здоровьем и у ассистента Тлумака – Андрея Сапуги.

Оба специалиста сдали негативные тесты и уже приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей.

Впрочем, по рекомендации медиков, на ближайший поединок "Волыни" - выездной матч против "Кремня" - оба тренера в целях профилактики не поедут.

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Андрей Сапуга
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Источник:
sport.ua

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