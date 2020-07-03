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Тлумак: Чувствую себя неплохо но иммунитет очень ослаблен
Тренер вылечился от коронавируса и вернется к работе в понедельник
Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свое выздоровление от коронавируса.
"Я сдал повторный тест, и он оказался негативным. Сейчас чувствую себя неплохо, полностью здоров. Врачи говорят только, что иммунитет очень ослаблен, поэтому дали медикаменты, чтобы поднять его.
С понедельника смогу приступить к работе. Я дальше на самоизоляции, сижу в квартире, еще не выхожу. Это рекомендации. До понедельника буду дома", - сказал Тлумак.
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Источник:ТК Футбол
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