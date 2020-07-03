Ящишин отказался комментировать "незнакомым людям" скандал между Карпатами и Рухом

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин отказался комментировать скандал между его клубом и "Рухом".

Функционеру позвонили журналисты "Трибуны", однако Ящишин отказался с ними общаться.

"Я не буду разговаривать по телефону с незнакомыми мне людьми. Только с теми, кого знаю лично", – сказал Ящишин.

Напомним, что в телефонном разговоре со спортивном директором "Миная" Михаилом Кополовцом Ящишин предложил клубам Первой лиги 500 тысяч гривен за победу над "Рухом". Кополовец записал этот разговор и передал его президенту "Руха" Григорию Козловскому, который и выложил данную информацию в сеть.