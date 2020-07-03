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Ящишин отказался комментировать "незнакомым людям" скандал между Карпатами и Рухом

Первая лига
(1 голосов)

В Карпатам пока что удерживаются от комментариев

Ящишин отказался комментировать "незнакомым людям" скандал между Карпатами и Рухом
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин отказался комментировать скандал между его клубом и "Рухом".

Функционеру позвонили журналисты "Трибуны", однако Ящишин отказался с ними общаться.

"Я не буду разговаривать по телефону с незнакомыми мне людьми. Только с теми, кого знаю лично", – сказал Ящишин.

Напомним, что в телефонном разговоре со спортивном директором "Миная" Михаилом Кополовцом Ящишин предложил клубам Первой лиги 500 тысяч гривен за победу над "Рухом". Кополовец записал этот разговор и передал его президенту "Руха" Григорию Козловскому, который и выложил данную информацию в сеть.

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В статье: Михаил Кополовец Рух (Львов) Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин Григорий Козловский ФК Минай
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Drovko (Lviv)
03.07.2020 в 20:59
Може тепер Гріша прозріє і в нього пропаде бажання допомагати лемкам.
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