  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Агробизнес - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Почувствуют ли хозяева сопротивление аутсайдера?

Агробизнес - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда из Волочиска, победив в прошлом туре, вплотную подобралась к лидирующей тройке и уже сегодня имеет шансы улучшить свои позиции. Все таки, "Черкащина" - главный аутсайдер в этом сезоне, которого может спасти лишь чудо. Однако, некоторые результаты в Первой Лиге умеют удивлять.

Читайте такжеАнонс 22-го тура Первой лиги от UA-Футбол

Первая Лига, 22-й тур
"Агробизнес" 18:00 "Черкащина"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) Черкащина (Черкассы)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...