Агробизнес - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Команда из Волочиска, победив в прошлом туре, вплотную подобралась к лидирующей тройке и уже сегодня имеет шансы улучшить свои позиции. Все таки, "Черкащина" - главный аутсайдер в этом сезоне, которого может спасти лишь чудо. Однако, некоторые результаты в Первой Лиге умеют удивлять.

Первая Лига, 22-й тур

"Агробизнес" 18:00 "Черкащина"