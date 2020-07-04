Первая лига
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Агробизнес - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Почувствуют ли хозяева сопротивление аутсайдера?
Команда из Волочиска, победив в прошлом туре, вплотную подобралась к лидирующей тройке и уже сегодня имеет шансы улучшить свои позиции. Все таки, "Черкащина" - главный аутсайдер в этом сезоне, которого может спасти лишь чудо. Однако, некоторые результаты в Первой Лиге умеют удивлять.
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Первая Лига, 22-й тур
"Агробизнес" 18:00 "Черкащина"
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