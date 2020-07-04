Первая Лига. Агробизнес с большим трудом обыграл главного аутсайдера

Впервые с ноября месяца "Агробизнес" провел официальный матч в родном Волочиске. В последний раз на стадионе "Юность" они превратили в пыль "Металлист 1925", забив в их ворота пять безответных голов. Но сегодня зрители у экранов (трибуны по прежнему пусты) увидели менее интересное зрелище.

На правах хозяев "Агробизнес" сразу взял мяч под контроль и с каждой минут их давление на ворота соперника только росло. Но, несмотря на старания, это не приносило ожидаемого результата. "Черкащина" очень плотно действовала в защите, максимум, что позволяя сделать сопернику - пробивать со средней дистанции. Ближе к концу первой половины несколько шансов было у Кухарука, но Тимофеев и компания уходили на перерыв так и не пропустив.

Изменилось ли что-то во второй 45-минутке? Моментов у "Черкащины" стало еще меньше, то есть минус один. Но, в отличии от тайма первого, гости стали допускать ошибки в защите. Очень глупый пенальти в свои ворота "привез" Цурупин (который параллельно еще и был награжден второй желтой карточкой), но благо для него с неуверенным ударом Петрова спокойно справился Тимофеев. Счет остался равным.

И все таки гол случился. Случился в тот момент, когда в это уже практически не верили. Бойчук оказался без опеки в штрафной соперника и мощным ударом головой таки пробил Тимофеева - 1:0. Проявив настоящий характер, "Агробизнес" вырвал победу и теперь занимает третье место. Надолго ли?

Первая Лига, 22-й тур

"Агробизнес" - "Черкащина" 1:0

Гол: Бойчук Ігор 83

Агробизнес: Мозиль Олег, Захарченко Евгений, Думанюк Артур, Когут Николай, Курило Игорь, Палюх Сергей, Гагун Роман, Козьбан Дмитрий, Бойчук Игорь, Кухарук Андрей, Черненко Руслан

Черкащина: Тимофеев Анатолий, Нестеренко Андрей, Лухтанов Вячеслав, Дмитренко Олег, Яцык Константин, Цурупин Артем, Долгий Антон, Морозенко Евгений, Захаревич Ярослав, Нечай Игорь, Тарануха Ростислав

Удаления: Цурупин Артем (вторая желтая), Яцык Константин (вторая желтая)​​​​​​​