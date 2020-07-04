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Балканы - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

22-й тур в Первой лиге будет открыт матчем аутсайдера против претендента на выход в УПЛ.

Балканы - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Лишь одно очко в двух предыдущих турах набрала команда Василия Кобина, что отбросило ее с третьего на шестое место. В Заре у "Миная" не может быть других задач, кроме победы. Теперь и газон, в отличие от Кременчуга, будет натуральным...

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В статье: Первая лига Балканы (Заря) ФК Минай
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