Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Балканы - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
22-й тур в Первой лиге будет открыт матчем аутсайдера против претендента на выход в УПЛ.
Лишь одно очко в двух предыдущих турах набрала команда Василия Кобина, что отбросило ее с третьего на шестое место. В Заре у "Миная" не может быть других задач, кроме победы. Теперь и газон, в отличие от Кременчуга, будет натуральным...
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