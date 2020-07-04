Кремень - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

В позапрошлом туре "Кремень" на своем поле обыграл "Минай", тем самым сотворив главную сенсацию того дня. Спустя две недели к ним в гости приезжает еще один претендент на УПЛ - "Волынь". Готовы ли представители полтавской области сотворить еще одну сенсацию? По крайней мере, подопечные Тлумака сейчас не выглядят непобедимыми.

Первая Лига, 22-й тур

"Кремень" 19:00 "Волынь"