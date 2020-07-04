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Кремень - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Будет ли еще одна сенсация в Кременчуге?
В позапрошлом туре "Кремень" на своем поле обыграл "Минай", тем самым сотворив главную сенсацию того дня. Спустя две недели к ним в гости приезжает еще один претендент на УПЛ - "Волынь". Готовы ли представители полтавской области сотворить еще одну сенсацию? По крайней мере, подопечные Тлумака сейчас не выглядят непобедимыми.
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Первая Лига, 22-й тур
"Кремень" 19:00 "Волынь"
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