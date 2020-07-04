Первая Лига. Волынь вырывает ничью в игре с Кремнем

Достаточно неожиданно было увидеть на скамейке запасных Кожанова. "Волынь" действительно играла против не самого серьезного соперника, но не выпустить главного форварда - шаг, как минимум, рискованный.

Возможно, именно Дениса нехватало гостям в первой половине. "Волынь" владела преимуществом, но говоря откровенно, на забитый гол они не наработали. В первом тайме в принципе, особо опасных моментов замечено не было. Игра началась уже после перерыва.

Казалось, что выход Кажанова добавит мощи "Волыни" и у них таки получится забить первый гол в матче. Гол и вправду пришел, вот только влетел он в ворота Литовченко. Голкипер нарушил правила за пределами своих владений, за что получил "горчичник", а хозяева - опасный штрафной. Удар Сулы был великолепен и отбить его шансов практически не было - 1:0.

Поведя в счете "Кремень" не прижался у своих ворот, не стал играть на отбой, а решил действовать на контратаках. Футболисты очень агрессивно прессинговали соперника, не позволяя им легко проходить центр поля. У гостей вспоминается несколько ударов Рябова после прохода слева, но каждый раз ему нехватало точности. Кроме этого, идеальный шанс после углового упустил Курко - защитник в одиночестве стоял в штафной, но не смог элементарно попасть в створ ворот. А в компенсированное время случился ключевой эпизод игры - защитник "Кремня" в своей штрафной сыграл рукой, что привело к пенальти. Кожанов с точки был точен и сравнял счет в очень непростом матче - 1:1.

Подводя итог скажем одно - "Волынь" не лучшим образом играет после карантина. Заслуженный разгром в Одессе, выстраданная победа над "Оболонью" и неутешительный результат сегодня. Пока что остается загадкой, за счет чего "крестоносцы" планируют бороться за место в УПЛ. Сейчас достаточно коллективов, который выглядят предпочтительнее.

Первая Лига, 22-й тур

"Кремень" - "Волынь" 1:1

Гол: Сула Дмитрий 50 - Кожанов Денис 90+2 (п)

Кремень: Олейник Андрей, Бычков Богдан, Курелех Валерий, Головко Александр, Клюс Анатолий, Литвяк Богдан, Моцик Назар, Лобода Вадим, Кривенко Александр, Мурашов Евгений, Сула Дмитрий

Волынь: Литовченко Сергей, Приндета Виталий, Симинин Сергей, Цюпа Иван, Рябов Артур, Сад Валерий, Климец Александр, Конкольняк Ярослав, Курко Василий, Хагназари Сиаваш, Волошинович Ростислав