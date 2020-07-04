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В Металлурге семь положительных тестов на коронавирус
В ближайшее время игроки пройдут повторный анализ
"Металлург" объявил о семи положительных тестах на коронавирус.
Инфекция была обнаружена после прохождения ПЛР-тестов перед выездом во Львов на игру с "Рухом".
В ближайшее время запорожская команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19.
Матч "Рух" – "Металлург" перенесён на неопределенное время.
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Комментарии (3)
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учитель футбола (Львов)
04.07.2020 в 17:01
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 16:15
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 15:42
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