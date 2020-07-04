В Металлурге семь положительных тестов на коронавирус

"Металлург" объявил о семи положительных тестах на коронавирус.

Инфекция была обнаружена после прохождения ПЛР-тестов перед выездом во Львов на игру с "Рухом".

В ближайшее время запорожская команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19.

Матч "Рух" – "Металлург" перенесён на неопределенное время.