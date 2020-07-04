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В Металлурге семь положительных тестов на коронавирус

Первая лига
(1 голосов)

В ближайшее время игроки пройдут повторный анализ

В Металлурге семь положительных тестов на коронавирус
Новина українською

"Металлург" объявил о семи положительных тестах на коронавирус.

Инфекция была обнаружена после прохождения ПЛР-тестов перед выездом во Львов на игру с "Рухом".

В ближайшее время запорожская команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19.

Матч "Рух" – "Металлург" перенесён на неопределенное время.

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В статье: Металлург (Запорожье)
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Комментарии (3)
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учитель футбола (Львов)
04.07.2020 в 17:01
Брехня,сколько можно?Какой короновирус?
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 16:15
Рано маски сняли
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0
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 15:42
Зашибись ...
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