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Первая лига. Вдохновенная игра Мишуренко и застрягший в дороге Авангард

Первая лига
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Судьба центрального матча тура была решена уже в первом тайме.

Первая лига. Вдохновенная игра Мишуренко и застрягший в дороге Авангард
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Можно было бы использовать клише, что гости "остались в раздевалке" в дебюте, если бы это не было отчасти правдой...

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Из-за позднего приезда гостевой команды начало игры было отложено на двадцать минут. "Авангард" вышел в составе, который полностью повторил вариант стартового списка игроков краматорчан в прошлом туре, Виталий Собко все же остался на скамейке запасных. У "Ингульца" же не оказалось в основе ожидаемого нами Квасного, зато появился с первых минут лучший игрок Первой лиги в июне Александр Мишуренко.

В дебюте спонтанность подготовки гостей к матчу сказалась, быстрый переход из обороны в атаку в исполнении "Ингульца" привел к разрезающему пасу Мишуренко на Козака и Александр, обыграв вратаря, поразил пустые ворота. В дальнейшем игра успокоилась, но это не помешало Запорожцу взорвать ее хорошим навесом на голову Мишуренко. Форварду петровцев оставалось выпрыгнуть и точно пробить мимо голкипера и счет к середине первого тайма стал 2:0. Спустя несколько минут Козак мог оформлять дубль, использовав провал центральных защитников "Авангарда", но Артур Денчук блестящим сейвом спас свою команду и оставил ее в игре. Отыграть три мяча перевеса соперника было бы после провального старта абсолютно невозможно...

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Уже на старте второго тайма защитники гостей "зажгли свечу" над собственной штрафной, на мяче первым оказался Ситчинава и, продавив двух оппонентов, с носка отправил мяч в сетку мимо Денчука. Стоит отметить и позиционную ошибку голкипера, который, как показалось, потерял ворота в этом эпизоде. Собственно, уже с этого момента стало ясно, что подопечным Косевича очки не светят и единственная задача на остаток времени остается до примитива простой - сохранить лицо.

Сделать последнее все же удалось, причем усилиями вышедшего на замену Собко. О том, что Виталий будет иметь сверхъмотивацию на этот поединок, мы упоминали в анонсе. Выйдя на замену в дебюте второго тайма, именно "десятка" гостей точным навесом нашел голову Ивана Матяжа и тот сократил отставание "Авангарда" в счете. Проблемы "Ингульца" продолжились еще и тем, что рецидив травмы случился у центрального защитника Виталия Павлова, что вынудило Лавриненко менять его на Фатеева.

Добиваться большего Сан Саныч не захотел, решив дать шанс проявить себя молодым Мурзе и Сухомлину. "Ингулец" также освежил некоторые позиции впереди, выпустив Мкомолу и Щедрого еще за пятнадцать минут до конца поединка. То, что на концовку наставники оставили себе лишь по одной замене, говорит о том, что на самом деле интриги было в этот период немного. Но кто знает как было бы, поставь арбитр пенальти за предположительную игру рукой Фатеева в своей штрафной. Однако делать этого Соловьян не стал и команды все же доиграли относительно спокойно и без скандалов.

Причем Артур Мурза успел еще использовать очередной голевой пас Собко, сделав счет минимальным и создав видимость борьбы. Но справедливости ради стоит сказать, что еще раньше "Ингулец" несколько раз должен был забивать четвертый, но мяч каким-то чудом не попадал в ворота. все же если бы гости эту игру спасли, было бы героически, но несправедливо.

"Ингулец" остался на первом месте, которое теперь будет делить лишь с "Металлистом 1925", учитывая осечку "Волыни" в Кременчуге.

Ингулец - Авангард 3:2 (2:0)
Голы: Козак (6), Мишуренко (21), Ситчинава (47) - Матяж (63), Мурза (90)
Ингулец: Шуст, Балан, Павлов (Фатеев 67), Кучеренко, Синегуб, Запорожец, Лупашко, Козак (Коваленко 53), Бартулович (Щедрый 76), Мишуренко (Загальский 83), Ситчинава (Мкомола 73).
Авангард: Денчук, Сухаров, Мирошник, Савин (Сухомлин 72), Воробей (Собко 51), Сеницкий, Полюлях (Дедяев 28), Лобов, Матяж (Мурза 69), Нехтий, Кириенко (Сидоренко 61).
Предупреждения: Балан (80), Лупашко (88), Щедрый (90+2), Фатеев (90+3) - Сухаров (41), Денчук (90+1)

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Ингулец (Петрово)
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