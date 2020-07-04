Первая лига. Вдохновенная игра Мишуренко и застрягший в дороге Авангард

Можно было бы использовать клише, что гости "остались в раздевалке" в дебюте, если бы это не было отчасти правдой...

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Из-за позднего приезда гостевой команды начало игры было отложено на двадцать минут. "Авангард" вышел в составе, который полностью повторил вариант стартового списка игроков краматорчан в прошлом туре, Виталий Собко все же остался на скамейке запасных. У "Ингульца" же не оказалось в основе ожидаемого нами Квасного, зато появился с первых минут лучший игрок Первой лиги в июне Александр Мишуренко.

В дебюте спонтанность подготовки гостей к матчу сказалась, быстрый переход из обороны в атаку в исполнении "Ингульца" привел к разрезающему пасу Мишуренко на Козака и Александр, обыграв вратаря, поразил пустые ворота. В дальнейшем игра успокоилась, но это не помешало Запорожцу взорвать ее хорошим навесом на голову Мишуренко. Форварду петровцев оставалось выпрыгнуть и точно пробить мимо голкипера и счет к середине первого тайма стал 2:0. Спустя несколько минут Козак мог оформлять дубль, использовав провал центральных защитников "Авангарда", но Артур Денчук блестящим сейвом спас свою команду и оставил ее в игре. Отыграть три мяча перевеса соперника было бы после провального старта абсолютно невозможно...

Уже на старте второго тайма защитники гостей "зажгли свечу" над собственной штрафной, на мяче первым оказался Ситчинава и, продавив двух оппонентов, с носка отправил мяч в сетку мимо Денчука. Стоит отметить и позиционную ошибку голкипера, который, как показалось, потерял ворота в этом эпизоде. Собственно, уже с этого момента стало ясно, что подопечным Косевича очки не светят и единственная задача на остаток времени остается до примитива простой - сохранить лицо.

Сделать последнее все же удалось, причем усилиями вышедшего на замену Собко. О том, что Виталий будет иметь сверхъмотивацию на этот поединок, мы упоминали в анонсе. Выйдя на замену в дебюте второго тайма, именно "десятка" гостей точным навесом нашел голову Ивана Матяжа и тот сократил отставание "Авангарда" в счете. Проблемы "Ингульца" продолжились еще и тем, что рецидив травмы случился у центрального защитника Виталия Павлова, что вынудило Лавриненко менять его на Фатеева.

Добиваться большего Сан Саныч не захотел, решив дать шанс проявить себя молодым Мурзе и Сухомлину. "Ингулец" также освежил некоторые позиции впереди, выпустив Мкомолу и Щедрого еще за пятнадцать минут до конца поединка. То, что на концовку наставники оставили себе лишь по одной замене, говорит о том, что на самом деле интриги было в этот период немного. Но кто знает как было бы, поставь арбитр пенальти за предположительную игру рукой Фатеева в своей штрафной. Однако делать этого Соловьян не стал и команды все же доиграли относительно спокойно и без скандалов.

Причем Артур Мурза успел еще использовать очередной голевой пас Собко, сделав счет минимальным и создав видимость борьбы. Но справедливости ради стоит сказать, что еще раньше "Ингулец" несколько раз должен был забивать четвертый, но мяч каким-то чудом не попадал в ворота. все же если бы гости эту игру спасли, было бы героически, но несправедливо.

"Ингулец" остался на первом месте, которое теперь будет делить лишь с "Металлистом 1925", учитывая осечку "Волыни" в Кременчуге.

Ингулец - Авангард 3:2 (2:0)

Голы: Козак (6), Мишуренко (21), Ситчинава (47) - Матяж (63), Мурза (90)

Ингулец: Шуст, Балан, Павлов (Фатеев 67), Кучеренко, Синегуб, Запорожец, Лупашко, Козак (Коваленко 53), Бартулович (Щедрый 76), Мишуренко (Загальский 83), Ситчинава (Мкомола 73).

Авангард: Денчук, Сухаров, Мирошник, Савин (Сухомлин 72), Воробей (Собко 51), Сеницкий, Полюлях (Дедяев 28), Лобов, Матяж (Мурза 69), Нехтий, Кириенко (Сидоренко 61).

Предупреждения: Балан (80), Лупашко (88), Щедрый (90+2), Фатеев (90+3) - Сухаров (41), Денчук (90+1)