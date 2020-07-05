Черноморец - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

Сергей Ковалец против Ильи Близнюка - наставники, которые придя в новые для себя команды, после двух туров потеряли только два очка из двенадцати возможных. Кто-то из них вынужден будет уступить?

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