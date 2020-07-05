  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Черноморец 0:0 Николаев, слишком много тактики
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Черноморец 0:0 Николаев, слишком много тактики

Первая лига
(1 голосов)

Южные команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

Первая лига. Черноморец 0:0 Николаев, слишком много тактики
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Ковалец быстро прибегнул к помощи "джокеров", но даже они не смогли "взорвать" игру с "Николаевом".

Читайте также Черноморец - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

Главной неожиданностью стартовых составов стал выход Романа Попова. Только не в составе команды, с которой он проходил зимние сборы, а в старте коллектива, за который защитник выступал предыдущие пять лет. За два дня до матча игрок был дозаявлен "корабелами" и получил возможность с первых же минут доказать одесситам, что они зря решили не подписывать с ним контракт.

Правда, судя по всему, Попов в недостаточной мере тренировался на самоизоляции, так как уже в середине первого тайма он получил мышечную травму. Выход Богдана Куксенко сделал состав "корабелов" идентичным с тем, который играл против "Руха" в прошлом туре. Правда характер поединка с "Черноморцем" был более закрытым и команды долгое время не могли создать даже полумоментов.

Если в дебюте более уверенно с мячом в ногах работали хозяева, то ближе к перерыву уже "Николаев" действовал более активно у чужих ворот. Причем моменты, созданные подопечными Близнюка, были острее. В одном из них заигрался Алексей Паламарчук и лишь поехавшая нога Владислава Войцеховского спасла хозяев от пропущенного гола. Вместо мощного удара из убийственной позиции у полузащитника "корабелов" вышел слабый тычок щечкой, с которым легко справился защитник "Черноморца".

Уже вначале второго тайма Сергей Ковалец решил пустить в бой свою троицу молодых атакующих футболистов, которые забили четыре из шести последних голов "моряков", каждый раз выходя на замену. Сперва он выпустил Янакова вместо имевшего желтую карточку Брагару, а затем и Яловенко со Штогриным вместо Хамелюка и Сикорского.

Андрей Штогрин свой момент все же имел. Выйдя на свидание с вратарем, форвард "моряков" перебрасывал голкипера, но мяч предательски ударился о стойку и вылетел в поле. Повтор показал, что Шелихов все же коснулся мяча, чем в незначительной, но решающей степени изменил траекторию его полета.

Момент Штогрина не остался самым опасным в концовке - Яворский мог замкнуть навес Куксенко со штрафного, но пробил мимо ворот. И все-таки команды расписали нулевую ничью, которая продлила их беспроигрышные серии. Ковалец же не смог превзойти достижение своих предшественников в нынешнем сезоне - Ангел Червенков и Остап Маркевич также начинали в Одессе с двух побед.

Черноморец - Николаев 0:0
Черноморец: Паламарчук, Зубейко, Лиховидько, Микицей, Слинкин, Велев (Долгов 72), Клименко, Хамелюк (Яловенко 57), Брагару (Янаков 50), Авагимян, Сикорский (Штогрин 57).
Николаев: Шелихов, Ульянов, Кушниренко, Порох, Попов (Куксенко 33), Охрончук (Росляков 78), Витенчук, Кравченко, Ковалев (Паламар 84), Войцеховский (Заричнюк 80), Яворский (Черепущак 88).
Предупреждения: Брагару (36) - Попов (24), Охрончук (51), Близнюк (51 гл. тр.), Кравченко (57), Ковалев (74)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ковалец Первая лига Илья Близнюк Черноморец (Одесса) МФК Николаев Роман Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
05.07.2020 в 22:32
Одеса після карантину так жорстко почала, що я думав, що вони до кінця чемпу будуть кожного суперника мішати с газоном
Ответить
0
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
05.07.2020 в 21:35
Жаль убитого времени на просмотр самого матча. ЧЕРНОМОРЕЦ - НИ-КА-КОЙ.., по игре николаевцы должны были побеждать, но удача сегодня была на стороне одесситов, а удар Штогрина в штангу - по игре всего лишь случайность. Ковальцу ещё РАБОТАТЬ и РАБОТАТЬ, чтобы эти парни играли в настоящий футбол.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
05.07.2020 в 21:15
кажеться это был договорняк --следующию игру с Рухом вы проигрываете --ставлю на РУХ а как солист балета Сикорский когда начнёт играть а не танцевать
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
05.07.2020 в 21:10
ЧО чем дальше всё хуже --Руху проиграете --это была не игра а балет противно смотреть куча баранов --где удары пасы --жалко что не проиграли --проиграете Руху --ставте Антонова сколько можно сачковать иди играй --почему не выпустить Сикорского и Шторгина или Антонова --дома надо играть 2 нападающих
Ответить
0
0
Bastard (Одесса)
05.07.2020 в 20:55
страдания...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...