Первая лига. Черноморец 0:0 Николаев, слишком много тактики

Сергей Ковалец быстро прибегнул к помощи "джокеров", но даже они не смогли "взорвать" игру с "Николаевом".

Главной неожиданностью стартовых составов стал выход Романа Попова. Только не в составе команды, с которой он проходил зимние сборы, а в старте коллектива, за который защитник выступал предыдущие пять лет. За два дня до матча игрок был дозаявлен "корабелами" и получил возможность с первых же минут доказать одесситам, что они зря решили не подписывать с ним контракт.

Правда, судя по всему, Попов в недостаточной мере тренировался на самоизоляции, так как уже в середине первого тайма он получил мышечную травму. Выход Богдана Куксенко сделал состав "корабелов" идентичным с тем, который играл против "Руха" в прошлом туре. Правда характер поединка с "Черноморцем" был более закрытым и команды долгое время не могли создать даже полумоментов.

Если в дебюте более уверенно с мячом в ногах работали хозяева, то ближе к перерыву уже "Николаев" действовал более активно у чужих ворот. Причем моменты, созданные подопечными Близнюка, были острее. В одном из них заигрался Алексей Паламарчук и лишь поехавшая нога Владислава Войцеховского спасла хозяев от пропущенного гола. Вместо мощного удара из убийственной позиции у полузащитника "корабелов" вышел слабый тычок щечкой, с которым легко справился защитник "Черноморца".

Уже вначале второго тайма Сергей Ковалец решил пустить в бой свою троицу молодых атакующих футболистов, которые забили четыре из шести последних голов "моряков", каждый раз выходя на замену. Сперва он выпустил Янакова вместо имевшего желтую карточку Брагару, а затем и Яловенко со Штогриным вместо Хамелюка и Сикорского.

Андрей Штогрин свой момент все же имел. Выйдя на свидание с вратарем, форвард "моряков" перебрасывал голкипера, но мяч предательски ударился о стойку и вылетел в поле. Повтор показал, что Шелихов все же коснулся мяча, чем в незначительной, но решающей степени изменил траекторию его полета.

Момент Штогрина не остался самым опасным в концовке - Яворский мог замкнуть навес Куксенко со штрафного, но пробил мимо ворот. И все-таки команды расписали нулевую ничью, которая продлила их беспроигрышные серии. Ковалец же не смог превзойти достижение своих предшественников в нынешнем сезоне - Ангел Червенков и Остап Маркевич также начинали в Одессе с двух побед.

Черноморец - Николаев 0:0

Черноморец: Паламарчук, Зубейко, Лиховидько, Микицей, Слинкин, Велев (Долгов 72), Клименко, Хамелюк (Яловенко 57), Брагару (Янаков 50), Авагимян, Сикорский (Штогрин 57).

Николаев: Шелихов, Ульянов, Кушниренко, Порох, Попов (Куксенко 33), Охрончук (Росляков 78), Витенчук, Кравченко, Ковалев (Паламар 84), Войцеховский (Заричнюк 80), Яворский (Черепущак 88).

Предупреждения: Брагару (36) - Попов (24), Охрончук (51), Близнюк (51 гл. тр.), Кравченко (57), Ковалев (74)

