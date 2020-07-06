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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривошеенко проанализирует турнирные изменения в Первой лиге. Украина футбольная

Первая лига
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Таким был 22 тур. Анонс

Кривошеенко проанализирует турнирные изменения в Первой лиге. Украина футбольная
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 6 июля, в 19:20 на телеканале XSPORT разберет шесть матчей 22 тура, прошедшие в уик-энд.

Экспертом выступит бывший футболист Иван Кривошеенко.

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В выпуске:

  • чемпионская гонка "Металлиста 1925" и "Ингульца": кто кого?
  • первая летняя победа "Миная", максимум "Агробизнеса";
  • бледная игра "Волыни", "Кремень" - гроза авторитетов;
  • ТОП-3 события 22 тура.
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В статье: Иван Кривошеенко Первая лига Кремень (Кременчуг) Украина футбольная Минай
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Источник:
ПФЛ

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