Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривошеенко проанализирует турнирные изменения в Первой лиге. Украина футбольная
Таким был 22 тур. Анонс
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 6 июля, в 19:20 на телеканале XSPORT разберет шесть матчей 22 тура, прошедшие в уик-энд.
Экспертом выступит бывший футболист Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- чемпионская гонка "Металлиста 1925" и "Ингульца": кто кого?
- первая летняя победа "Миная", максимум "Агробизнеса";
- бледная игра "Волыни", "Кремень" - гроза авторитетов;
- ТОП-3 события 22 тура.
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Источник:ПФЛ
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