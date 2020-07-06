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В Кривом Роге намерены возродить Кривбасс. Хотят объединить аматорский клуб с Горняком

Первая лига
(1 голосов)

Возможно, Кривбасс будет возрожден в следующем сезоне

В Кривом Роге намерены возродить Кривбасс. Хотят объединить аматорский клуб с Горняком
Новина українською

Существует вероятность того, что криворожский "Кривбасс" в следующем сезоне будет возрожден, сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, в настоящее время вопросом возрождения "Кривбасса" занимается тренер любительского "Кривбасса" Сергей Мазур. По его словам, возрождение "Кривбасса" на профессиональном уровне
согласовано с президентом "Горняка" Константином Караманицем и поддерживается УАФ.

Скорее всего, из "Кривбасса" и "Горняка" сделают один клуб, второй прекратит существование.

Отмечается, что следующий сезон "Кривбасс" может начать в Первой лиге. Интересно, что по итогам нынешнего сезона второлиговский "Горняк" не завоевал повышение в классе.

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Добавим, что "Кривбасс" снялся с УПЛ и потерял профессиональный статус в 2013 году. С 2015 года упомянутый Мазур является официальным владельцем бренда криворожского клуба.

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Кривбасс (Кривой Рог) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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androma (Вересневе)
06.07.2020 в 17:41
Та давайте зразу в УПЛ. Президент дозволив
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Dr. House (Подолье)
06.07.2020 в 17:33
Понятно. Юзик хочет сожрать Горняк и вырыгнуть Кривбасс. Вобщем, очередной суррогат.
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