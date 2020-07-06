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В Кривом Роге намерены возродить Кривбасс. Хотят объединить аматорский клуб с Горняком
Возможно, Кривбасс будет возрожден в следующем сезоне
Существует вероятность того, что криворожский "Кривбасс" в следующем сезоне будет возрожден, сообщает "ТаТоТаке".
По информации источника, в настоящее время вопросом возрождения "Кривбасса" занимается тренер любительского "Кривбасса" Сергей Мазур. По его словам, возрождение "Кривбасса" на профессиональном уровне
согласовано с президентом "Горняка" Константином Караманицем и поддерживается УАФ.
Скорее всего, из "Кривбасса" и "Горняка" сделают один клуб, второй прекратит существование.
Отмечается, что следующий сезон "Кривбасс" может начать в Первой лиге. Интересно, что по итогам нынешнего сезона второлиговский "Горняк" не завоевал повышение в классе.
Добавим, что "Кривбасс" снялся с УПЛ и потерял профессиональный статус в 2013 году. С 2015 года упомянутый Мазур является официальным владельцем бренда криворожского клуба.