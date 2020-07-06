Первая лига. Оболонь Бровар 3:3 Прикарпатье, когда защиты нет

В поединке "Оболони Бровара" и "Прикарпатья" было много интересного, по разу команды выходили вперед, но все же сильнейшего определить не сумели.

В составе "пивоваров" с первых минут не оказалось не только Максима Покотилюка, но и Александра Голикова, который травмировался. Зато вернулся в старт Александр Батальский и было заметно желание опытного форварда проявить себя сразу же после подписания еще одного годичного контракта.

У гостей в старте вышел Роман Барчук, который успел восстановиться после травмы. Также остался в воротах Остап Вульчин, который защищал ворота "Прикарпатья" и в матче с "Черноморцем".

Подопечные Владимира Ковалюка с первых минут избрали действия вторым номером, не забывая выбегать в контратаки. Правда первые моменты возникли именно у их ворот. Сперва Ульянченко сильно пробивал со штрафного и Вульчину не сразу удалось зафиксировать мяч. Ну а затем Гуськов опасно прострелил с левого фланга и лишь самоотверженность Лаврука, бросившегося под мяч, спасла гостей от неприятностей.

По сути первая же вылазка в штрафную "пивоваров" закончилась назначением пенальти. Хотя к мячу Егор Прокопенко находился спиной в тот момент когда тот ударился о его руку. Однако судья был непреклонен, как и новая редакция правил футбола в подобных эпизодах. Удар Барчука с точки Федоривский просчитал и почти отразил, но мяч от рук вратаря все же влетел в сетку под штангой - гости повели в счете весьма неожиданно.

Буквально сразу же после водопоя "Оболонь Бровар" активизировалась, особенно активно заработал правый фланг, откуда и пришел первый ответный гол. Игорь Мединский получил мяч с аута и быстро нашел голову Батальского во вратарской соперника. Александр подобные эпизоды щелкает, словно семечки, тем более когда его оставляют наедине с голкипером соперника. Ну а когда до свистка арбитра на перерыв оставались считанные секунды, Олег Слободян блестяще исполнил стандарт практически с линии штрафной зоны и мяч, ударившись о перекладину и голову голкипера, вылетел в поле, где его ждал Никита Безуглый. Удар защитника по пустым воротам уже никто не смог отразить и на перерыв хозяева ушли при устраивающем счете.

После перерыва снова веское слово сказал Батальский. В этот раз ему ассистировал слева Александр Гуськов и вновь нападающий смог оторваться от опеки и в комфортной позиции головой прошить вратаря. Тем не менее, спокойно "засушить" игру "Оболонь Бровар" не смогла, спустя всего пару минут Никита Безуглый в безобидной ситуации поразил собственные ворота после прострела слева в исполнении Назария Воробчака.

После серии замен игра продолжилась в равной борьбе. "Прикарпатье" имело моменты после ударов Барчука и Вацебы, у хозяев искали счастье у чужих ворот Гуськов, Батальский и Ковбаса, которым не хватало точности и силы ударов. Однако после навеса Сикача в концовке Павлюк сумел головой пробить мимо Федоривского и счет сравнялся. Спасительный гол "Прикарпатья" организовали игроки, вышедшие на замену!

Очередная потеря очков может стоить места главному тренеру команды Олегу Мазуренко. Все же задачу попасть в тройку перед "пивоварами" никто не снимал, а отставание от топ-3 уже составляет четыре очка...

Оболонь Бровар - Прикарпатье 3:3 (2:1)

Голы: Батальский (38, 54), Безуглый (45+3) - Барчук (26 пен), Безуглый (56, авт), Павлюк (85)

Оболонь Бровар (4-2-3-1): Федоривский - Майданевич, Безуглый, Белый, Прокопенко, - Ульянченко (Валеев 63), Савченко (Чидомере 88) - Мединский (Бровченко 64), Слободян (Коваленко 83), Гуськов (Ковбаса 75) - Батальский.

Прикарпатье (4-1-4-1): Вульчин - Бойко (Генык 90+4), Борисевич, Пастух, Лаврук (Сикач 55) - Вацеба - Воробчак (Павлюк 66), Цюцюра (Семотюк 46), Шпирка (Хома 83), Сондей - Барчук.

Предупреждения: Савченко (62) - Воробчак (22), Барчук (31), Шпирка (42), Бойко (47), Борисевич (52)