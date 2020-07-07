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В матче с Агробизнесом Рух хочет поквитаться

Первая лига
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За прошлогоднее поражение

В матче с Агробизнесом Рух хочет поквитаться
Новина українською

Хавбек львовского "Руха" Олег Синица прокомментировал предстоящее противостояние в перенесенном матче 20 тура Первой лиги с "Агробизнесом".

Мы все с нетерпением ждем поединка с "Агробизнесом". Для нас очень важно сыграть хорошо, ведь это важное противостояние в контексте расположения команд в турнирной таблице. Мы не можем терять очки, поэтому будем делать все на футбольном поле, чтобы победить.

Хотим реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Агробизнеса" в первом круге. Стремимся победить эту команду и доказать, что мы сильнее. Поражение в первом круге является для нас дополнительной мотивацией.

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"Агробизнес" - довольно неплохая команда. На теоретических занятиях мы разбирали их сильные и слабые стороны. Они хорошо играют при стандартах. У них высокие игроки в составе, поэтому мы делаем из этого определенные выводы.

Жаль, что во втором тайме не смогли дожать "Николаев". Считаю, мы должны были побеждать. Да, было очень жарко, но обе команды были в равных условиях. Впереди еще 10 матчей. В каждом из этих поединков мы постараемся взять три очка.

Матч "Рух" - "Агробизнес" состоится сегодня, 7 июля. Начало игры - в 17:00.

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Олег Синица Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Рух

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