В матче с Агробизнесом Рух хочет поквитаться

Хавбек львовского "Руха" Олег Синица прокомментировал предстоящее противостояние в перенесенном матче 20 тура Первой лиги с "Агробизнесом".

Мы все с нетерпением ждем поединка с "Агробизнесом". Для нас очень важно сыграть хорошо, ведь это важное противостояние в контексте расположения команд в турнирной таблице. Мы не можем терять очки, поэтому будем делать все на футбольном поле, чтобы победить.

Хотим реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Агробизнеса" в первом круге. Стремимся победить эту команду и доказать, что мы сильнее. Поражение в первом круге является для нас дополнительной мотивацией.