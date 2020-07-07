Иван Кривошеенко сомневается, сможет ли Рух выйти в УПЛ

Украинский футболист, выступавший в 6 клубах чемпионата Украины в 2000-2016 годах, Иван Кривошеенко, раскритиковал частую смену тренеров в "желто-черном" клубе.

Это хорошо, что у клуба есть амбиции, строят поля, академию. Но мне не нравится в "Рухе" то, что часто меняют тренеров.

Уже третий за один сезон! Это неправильно. Тренеру нужно дать время, чтобы команда привыкла к нему, чтобы понимала его требования. А здесь только приспособились к наставнику - его заменили. А потом опять еще раз то же самое.

Для меня вопрос, сможет ли в такой ситуации "Рух" выйти в УПЛ? С учетом этих событий будет сложно. Плюс они сейчас не играли.