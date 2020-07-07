Первая лига. Рух 2:3 Агробизнес, пшик из амбиций

Необычный состав "Руха" привел к высокой результативности в Винниках. Также команды порадовали красивыми голами ударами с дальней дистанции и обилием моментов в результате позиционных ошибок сзади. Увы для фаворита, большинство из них случилось у его владений.

По сравнению с прошлыми матчами у соперников было много изменений. Игорь Дуць и Владимир Заставный не играли из-за дисквалификаций, у Богдана Бойчука травма. Это вынудило тренерский штаб хозяев пойти на изменение игровой схемы. На позиции правого защитника действовал Марьян Мысык, Тарас Сакив "утюжил" левую бровку, что позволило выше подняться Олегу Синице. Андрей Коробенко сменил Ивана Калюжного на первый взгляд в центре поля, ну а вместо Бойчука вышел против "Агробизнеса" Иван Брикнер. Хотя его функции на поле обычно более оборонительные. Неожиданной стала и фактическая позиция Андрея Коробенко, который играл в центре обороны вместе с Максимом Белым. Футболист, которого мы привыкли видеть в середине поля, исполнял роль "глубинного плеймейкера", параллельно пытаясь не портить оборонительную структуру. Соответственно, Юрий Копына играл в середине поля по большей части на разрушение в составе "кулака" из трех опытных опорников.

Удивил и состав гостей, впервые в основе команды из Волочиска появился голкипер Андрей Артым, арендованный у "Карпат". Не нашлось места в старте для Сергея Палюха, Евгения Захарченко, Руслана Черненко и Дмитрия Козьбана, вместо которых с первых минут вышли Роман Дидык, Дмитрий Юхимович, Сергей Семенюк и Богдан Семенец. Александр Чижевский решил также сыграть в три центральных защитника, которым активно помогали Гагун и Бойчук с флангов. В результате, большинство атак "Руха" встречали два редута гостей из четырех полузащитников и пяти игроков обороны.

Тем не менее, уже в дебюте счет был открыт хозяевами. Иван Брикнер отважился на удар метров из сорока, который Артым сумел парировать на угловой. Подача от угла поля в исполнении Русина нашла голову Юрия Копыны, который пробил по "мертвой" траектории точно в сетку. "Агробизнес" не сразу пришел в себя, но как только сделал это - счет сравнялся. Андрей Кухарук длинной передачей из глубины поля нашел Николая Когута. Тот принял мяч на грудь и с разворота отправил его под перекладину. Бандура выручить не смог, а круглый красиво "дуплетом" влетел от земли в сетку под перекладиной. Но не успели гости как следует отпраздновать это событие, как львовяне вновь вышли вперед. Причем снова в эпицентре событий оказался Брикнер и его "пушка". Мысык нашел Ивана правее центра поля, и тот сразу же пробил в ближний верхний угол. Артым среагировал, но мяч был пущен настолько сильно, что буквально прошел сквозь руки голкипера.

Еще в первом тайме супер-шанс для того, чтобы снова отыграться, упустил Богдан Семенец. Партнеры вывели своего центрфорварда на удар уже перед пустыми воротами, но свободный угол с близкого расстояния нападающий поразить не сумел. Это был не последний опасный момент у ворот Бандуры в первом тайме. Оборону "Руха" в таком диковинном составе было сложно назвать монолитной, что обещало продолжение результативного банкета и после перерыва.

В дебюте второго тайма "Агробизнес" владел инициативой и регулярно создавал моменты у ворот хозяев. Александр Бандура дважды вынужден был серьезно выручать свою команду - сперва после удара Кухарука со штрафного под перекладину, а затем после выстрела головой в исполнении Игоря Бойчука после подачи с угла поля. Однако в третьем кряду эпизоде даже опытный голкипер "Руха" подчистить огрехи обороны не сумел. Семенец получил мяч от Семенюка на углу вратарской, развернулся и пробил в дальний угол мимо вратаря.

Дальше случилось помутнение у Максима Блого, который грубо обрезался, отдавая передачу в центр поля. Андрей Кухарук перехватил пас защитника "Руха" и выложил мяч на Ивана Когута. Тот взял пример с брата и точно пробил по воротам соперника, выведя "Агробизнес" вперед за двадцать минут до финального свистка. При этом у львовян голевых моментов во втором тайме долгое время не было как таковых...

Не было стопроцентных шансов у "Руха" и в последние минуты, что создало вопрос о наличии у этой звездной команды морально-волевых качеств. После домашнего поражения от уставшего "Агробизнеса" львовяне даже по потерянным очкам не входят теперь в тройку лучших. Подопечные же Чижевского, благодаря этому успеху, единолично вышли на первое место!

Рух - Агробизнес 2:3 (2:1)

Голы: Копына (9), Брикнер (29) - Когут Н. (28), Семенец (62), Когут И. (70)

Рух (4-3-2-1): Бандура - Мысык, Коробенко, Белый, Сакив - Копына (Калюжный 78), Мартынюк, Брикнер (Рати Ардазишвили 82) - Русин, Синица (Беленький 56) - Кондраков (Кухаревич 61).

Агробизнес (5-4-1): Артым - Гагун, Дидык, Курыло, Юхимович, Бойчук - Семенюк (Когут И. 64), Думанюк, Кухарук (Слотюк 89), Когут Н. (Иванченко 71) - Семенец (Козьбан 65).

Предупреждения: Кондраков (34), Мартынюк (42), Сакив (57, 90+1) - Юхимович (43)

Удаление: Сакив (90+1)