Директор Металлурга: В команде 13 зараженных. К счастью, с Зарей мы не пересекались

Директор запорожского "Металлурга" Максим Лупашко в эфире ТК Футбол рассказал о вспышке коронаируса в клубе, из-за котрого уже перенесено три матча команды в Первой лиге.

"К сожалению, у 13 игроков команды оказался положительный тест на коронавирус. Они сейчас находятся на самоизоляции, часть из них находится в больницах. Не потому, что им совсем плохо, просто некоторые из них приезжие и живут в общежитиях. Мы действуем согласно медицинского протокола - 14 дней самоизоляции для всех и наблюдение врачей для зараженных. Через 2-4 дня будут проведены дополнительные тесты, но пока новости неутешительные. Мы планируем доиграть, попросили перенести игру с Рухом, наверное еще перенесем 1-2 тура. Но в дальнейшем будем продолжать, надеюсь мы найдем время и место", - сказал Лупашко.

Стоит отметить, что на базе "Металлурга" тренируется также и луганская "Заря", которая делит с запорожской командой еще и стадион.