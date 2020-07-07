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Директор Металлурга: В команде 13 зараженных. К счастью, с Зарей мы не пересекались

Первая лига
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Три матча команды в Первой лиге уже перенесены

Директор Металлурга: В команде 13 зараженных. К счастью, с Зарей мы не пересекались
Новина українською

Директор запорожского "Металлурга" Максим Лупашко в эфире ТК Футбол рассказал о вспышке коронаируса в клубе, из-за котрого уже перенесено три матча команды в Первой лиге.

"К сожалению, у 13 игроков команды оказался положительный тест на коронавирус. Они сейчас находятся на самоизоляции, часть из них находится в больницах. Не потому, что им совсем плохо, просто некоторые из них приезжие и живут в общежитиях. Мы действуем согласно медицинского протокола - 14 дней самоизоляции для всех и наблюдение врачей для зараженных. Через 2-4 дня будут проведены дополнительные тесты, но пока новости неутешительные. Мы планируем доиграть, попросили перенести игру с Рухом, наверное еще перенесем 1-2 тура. Но в дальнейшем будем продолжать, надеюсь мы найдем время и место", - сказал Лупашко.

Стоит отметить, что на базе "Металлурга" тренируется также и луганская "Заря", которая делит с запорожской командой еще и стадион.

"К счастью, мы с "Зарей" не пересекаемся на базе. Мы переодеваемся в отдельных помещениях, поля у нас разные. Контакта не было даже косвенного, по времени наши тренировки разведены. На стадионе "Металлург" не тренируется. В последний раз мы здесь играли с "Агробизнесом", но вчера здесь была проведена дезинфекция раздевалок, подтрибунных помещений, судейских комнат", - подытожил функционер.

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В статье: Заря (Луганск) ГФК Металлург (Запорожье) Максим Лупашко
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Источник:
ТК Футбол

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