Металлист 1925 в экстренном порядке расторг контракт с Гегедошем

Во вторник 7 июля харьковский "Металлист 1925" провел экстренное совещание с участием руководства, учредителей, а также главного тренера команды.

На данном заседании было принято решение расторгнуть по обоюдному согласию сторон контракт с нападающим Робертом Гегедошем.

Причины столь экстренного решения в клубе не поясняют.

Напомним, что Гегедош первую часть сезона провел в "Минае", а в "Металлист 1925" пришел в феврале этого года. За харьковскую команду сыграл 3 матча.