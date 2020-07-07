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Металлист 1925 в экстренном порядке расторг контракт с Гегедошем
По обоюдному согласию сторон
Во вторник 7 июля харьковский "Металлист 1925" провел экстренное совещание с участием руководства, учредителей, а также главного тренера команды.
На данном заседании было принято решение расторгнуть по обоюдному согласию сторон контракт с нападающим Робертом Гегедошем.
Причины столь экстренного решения в клубе не поясняют.
Напомним, что Гегедош первую часть сезона провел в "Минае", а в "Металлист 1925" пришел в феврале этого года. За харьковскую команду сыграл 3 матча.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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yurybublov
08.07.2020 в 00:07
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