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Металлист 1925 в экстренном порядке расторг контракт с Гегедошем

Первая лига
(1 голосов)

По обоюдному согласию сторон

Металлист 1925 в экстренном порядке расторг контракт с Гегедошем
Новина українською

Во вторник 7 июля харьковский "Металлист 1925" провел экстренное совещание с участием руководства, учредителей, а также главного тренера команды.

На данном заседании было принято решение расторгнуть по обоюдному согласию сторон контракт с нападающим Робертом Гегедошем.

Причины столь экстренного решения в клубе не поясняют.

Напомним, что Гегедош первую часть сезона провел в "Минае", а в "Металлист 1925" пришел в феврале этого года. За харьковскую команду сыграл 3 матча.

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В статье: Роберт Гегедош Металлист 1925 (Харьков)
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