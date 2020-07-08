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Роберт Гегедош: Постараюсь попасть на матч Минай - Металлист 1925
Нападающий прокомментировал свой уход из Харькова.
Один из сильнейших бомбардиров Первой лиги дал эксклюзивный комментарий сайту UA-Футбол по поводу своего ухода из "Металлиста 1925".
"У меня с "Металлистом 1925" был подписан полуторагодичный контракт с возможностью пересмотра каждые полгода. Так как я был недоволен количеством игрового времени, а руководство не гарантировало мне, что ситуация изменится в скором времени, решено было сотрудничество не продлевать. Да и стиль игры в короткий пас мне не совсем подходит, все же привык к более вертикальной игре, чем ту, которую исповедует МХ 1925. К клубу никаких претензий не имею, разошлись действительно полюбовно."
Также Роберт прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Минай".
"В этом сезоне оформить еще один переход я не имею права, так как он будет третьим, а это запрещено. Разве что вариант перейти в другой чемпионат, но играть в Первой лиге смогу только со следующего сезона. Хотелось бы попасть в пятницу на матч "Минай" - "Металлист 1925" в качестве зрителя, но сейчас я направляюсь к родителям, а не в расположение какого-либо клуба. Так что все слухи о возвращении в "Минай" высосаны из пальца. Из клуба никаких официальных предложений не поступало. Связь с некоторыми ребятами в команде поддерживаю, так как остались дружеские отношения. Но не более того."