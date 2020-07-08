Роберт Гегедош: Постараюсь попасть на матч Минай - Металлист 1925

Один из сильнейших бомбардиров Первой лиги дал эксклюзивный комментарий сайту UA-Футбол по поводу своего ухода из "Металлиста 1925".

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"У меня с "Металлистом 1925" был подписан полуторагодичный контракт с возможностью пересмотра каждые полгода. Так как я был недоволен количеством игрового времени, а руководство не гарантировало мне, что ситуация изменится в скором времени, решено было сотрудничество не продлевать. Да и стиль игры в короткий пас мне не совсем подходит, все же привык к более вертикальной игре, чем ту, которую исповедует МХ 1925. К клубу никаких претензий не имею, разошлись действительно полюбовно."

Также Роберт прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Минай".