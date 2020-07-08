"Мы играли в футбол, Рух - нет". Коуча Агробизнеса удивила форма львовян

Александр Чижевский, главный тренер волочисского "Агробизнеса", прокомментировал выездную победу над львовским "Рухом" (3:2) в перенесенном матче 20 тура Первой лиги.

Очень доволен игрой своей команды. Мы знали, что нас ожидает очень тяжелый матч, ведь "Рух" пропускал предыдущий тур, а у нас был нелегкий поединок против "Черкащины". Мы потратили очень много сил, но у нас есть два равносильные составы. Провели ротацию. В стартовом составе вышло 5 новых игроков. Дали игровую практику тем, у кого ее вообще нет. Я не ошибся. Доволен отношением своих футболистов к игре.

Я ожидал, что нам на первых минутах игры будет сложно. Так оно и произошло, ведь "Рух" высоко нас прессинговал и мы никак не могли выйти из обороны в атаку, но когда сравняли счет, то команда почувствовала уверенность в своих действиях. Мы выровняли игру. Во втором тайме мы полностью переиграли "Рух". Мне странно, что мы играли в футбол, а "Рух" - нет. Физические кондиции моих подопечных также были лучше.

Нужно больше общаться с футболистами, чтобы разгрузить их психологически. Как ты себя настроишь, так оно и будет. Мои подопечные вышли на футбольное поле и хотели доказать, что им по силам занять призовое место. Они "горели" и ждали матча. Перед игрой я ребятам сказал, что на нас ничего не давит.