Рух - Агробизнес 2:3. Видео голов

Эта выездная победа превратила "Агробизнес" в единоличного лидера Первой лиги. Команда Александра Чижевского (46 пунктов) теперь на 2 очка опережает "Металлист 1925" и "Ингулец".

А вот "Рух" вследствии поражения вообще откатился от лидера на ...6 очков и по крайней мере пока в турнирной таблице не входит в число команд, которые могут пополнить УПЛ.

Впереди в 23 туре у обеих команд непростые выезды: "Агробизнес" встретится с "Горняк-Спортом", а "Рух" - с "Черноморцем".

"Рух" - "Агробизнес" 2:3 (2:1)

Голы: Копина (9), Брикнер (29) - Когут М. (28), Семенец (62), Когут И. (70)

"Рух" (4-3-2-1): Бандура - Мысык, Коробенко, Белый, Сакив - Копина (Калюжный 78), Мартынюк, Брикнер (Рати Ардазишвили 82) - Русин, Синица (Беленький 56) - Кондраков (Кухаревич 61).

"Агробизнес" (5-4-1): Артым - Гагун, Дидык, Курило, Ефимович, Бойчук - Семенюк (Когут И. 64), Думанюк, Кухарук (Слотюк 89), Когут М. (Иванченко 71) - Семенец (Козьбан 65) .

Предупреждение: Кондраков (34), Мартынюк (42), Сак (57, 90 + 1) - Ефимович (43)

Удаление: Сакив (90 + 1)